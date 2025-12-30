miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

El cierre del año en la provincia se presenta con altas temperaturas, posible inestabilidad y una jornada para planificar actividades al aire libre con precaución por el calor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1jpg.webp

San Juan recibirá el último día del 2025 con una jornada típicamente veraniega, marcada por altas temperaturas y algo de nubosidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles 31 de diciembre se espera una temperatura mínima de alrededor de 25 °C y una máxima que podría alcanzar los 40 °C, con el cielo mayormente algo nublado durante la mayor parte del día y sin lluvias significativas previstas, aunque la sensación térmica será notablemente alta.

Lee además
hay alerta por tormentas electricas, granizo y fuertes rafagas para 5 departamentos de san juan
Protección Civil

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan
El detalle de los operativos de seguridad que realizará la Policía de San Juan durante las celebraciones de Año Nuevo.
Para tener en cuenta

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

El calor será protagonista desde las primeras horas de la mañana, cuando ya se registrarán marcas elevadas, y se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Los vientos soplarán desde sectores del oeste y sudeste con intensidad moderada, lo que podría dar cierta sensación de alivio momentáneo, aunque la alta temperatura persistirá. Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo cálidas, con el termómetro alrededor de los 30 °C.

Precisamente por las condiciones térmicas extremas que se anticipan —con máximas cercanas a los 40 °C— las autoridades recomiendan tomar medidas para proteger la salud: mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y optar por ropa ligera y clara.

El cierre del año, tradicionalmente una jornada de celebraciones y reuniones al aire libre, invitará a planificar actividades teniendo en cuenta este escenario caluroso y con nubosidad variable durante la tarde y la noche.

Seguí leyendo

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Qué pasará con el servicio de colectivos el próximo jueves 1 de enero

Golpe bajo en Puyuta: Coneja Díaz dejó de ser el técnico de Sportivo Desamparados

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Chiqui Tapia y una millonaria operatoria bajo la lupa: investigan desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hay alerta por tormentas electricas, granizo y fuertes rafagas para 5 departamentos de san juan
Protección Civil

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio
Repercusiones

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles
Tránsito

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan
Protección Civil

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

Por Redacción Tiempo de San Juan
Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31
Clima

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto
PasAr

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto