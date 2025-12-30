Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

San Juan recibirá el último día del 2025 con una jornada típicamente veraniega, marcada por altas temperaturas y algo de nubosidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles 31 de diciembre se espera una temperatura mínima de alrededor de 25 °C y una máxima que podría alcanzar los 40 °C , con el cielo mayormente algo nublado durante la mayor parte del día y sin lluvias significativas previstas, aunque la sensación térmica será notablemente alta.

Para tener en cuenta En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Protección Civil Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

El calor será protagonista desde las primeras horas de la mañana, cuando ya se registrarán marcas elevadas, y se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Los vientos soplarán desde sectores del oeste y sudeste con intensidad moderada, lo que podría dar cierta sensación de alivio momentáneo, aunque la alta temperatura persistirá. Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo cálidas, con el termómetro alrededor de los 30 °C.

Precisamente por las condiciones térmicas extremas que se anticipan —con máximas cercanas a los 40 °C— las autoridades recomiendan tomar medidas para proteger la salud: mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y optar por ropa ligera y clara.

El cierre del año, tradicionalmente una jornada de celebraciones y reuniones al aire libre, invitará a planificar actividades teniendo en cuenta este escenario caluroso y con nubosidad variable durante la tarde y la noche.