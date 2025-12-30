Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

La Dirección de Protección Civil emitió la alerta meteorológica por tormentas para la noche de este martes 30 de diciembre , que alcanzará a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil .

Según el informe oficial, rige un alerta amarillo por tormentas , con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

Cómo estará el tiempo este martes

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 36 °C, con aumento de la probabilidad de chaparrones y tormentas.

Hacia la noche, se esperan tormentas, con temperaturas cercanas a los 25 °C y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar complicaciones puntuales.

Recomendaciones y contactos

Desde Protección Civil solicitaron extremar las precauciones, evitar circulaciones innecesarias durante las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, recordaron que están disponibles los números:

103

911

Además, se recomienda asegurar objetos sueltos, revisar desagües y techos, no transitar por calles anegadas y buscar resguardo en caso de caída de granizo o ráfagas intensas.