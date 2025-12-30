martes 30 de diciembre 2025

Protección Civil

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

Según el informe oficial, rige un alerta amarillo por tormentas, con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormentas electricas.jpg

La Dirección de Protección Civil emitió la alerta meteorológica por tormentas para la noche de este martes 30 de diciembre, que alcanzará a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

Cómo estará el tiempo este martes

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 36 °C, con aumento de la probabilidad de chaparrones y tormentas.

Hacia la noche, se esperan tormentas, con temperaturas cercanas a los 25 °C y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar complicaciones puntuales.

Recomendaciones y contactos

Desde Protección Civil solicitaron extremar las precauciones, evitar circulaciones innecesarias durante las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, recordaron que están disponibles los números:

  • 103

  • 911

Además, se recomienda asegurar objetos sueltos, revisar desagües y techos, no transitar por calles anegadas y buscar resguardo en caso de caída de granizo o ráfagas intensas.

