Miércoles fresco y sin lluvias para San Juan

El tiempo en San Juan se presentará este martes con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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La temperatura oscilará entre los 12 y 21 grados, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado durante el día.
El tiempo en San Juan se presentará este martes con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 12°C. Con el correr de las horas, se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con una máxima que alcanzará los 21°C.
Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad variable, entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que descenderán hasta los 16°C.
En cuanto al viento, soplará desde el sector oeste y sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.