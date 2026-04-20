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Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Ante la llegada del frío, buscan garantizar el acceso a este insumo esencial a precios accesibles para las familias sanjuaninas, mientras ultiman los detalles de los costos con el sector privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El programa Garrafa Hogar, financiado por el Gobierno provincial, sería lanzado a mediados o fines de mayo, de acuerdo a fuentes oficiales. Sin embargo, todavía no está definido el precio de los productos, ni su diferencia en relación al valor del mercado. Quieren que la política llegue a la mayor cantidad de sanjuaninos.

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“Se busca cubrir el aumento del consumo durante el invierno, ya que muchas familias utilizan hasta tres garrafas mensuales para cocinar, calefaccionar o incluso para pequeños emprendimientos productivos”, expresó Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor, a Tiempo de San Juan.

La funcionaria calcula que a mediados o finales de mayo quede en funcionamiento esta política para abastecer a los sectores más vulnerables. “El año pasado el programa comenzó a fines de mayo y se extendió hasta septiembre; se espera que este año tenga una duración similar”, manifestó.

Sin embargo, todavía no está definido el precio de las garrafas, debido a que se encuentran en negociaciones para determinar su valor. En este sentido, Carrizo detalló que la Dirección está trabajando con los empresarios para precisar el precio, asegurando que las garrafas del programa cumplan con todas las condiciones de seguridad y vencimiento requeridas por la Secretaría de Energía de la Nación.

El Programa Garrafa Hogar es una política gubernamental que cuenta también con la colaboración de las empresas mayoristas distribuidoras de gas envasado, las cuales se ocupan de la entrega.

El año pasado, la garrafa de 10 kg que se conseguía en el mercado por valores que oscilaban los $21.000 o $23.000, podía adquirirse a $15.000. A su vez, la garrafa de 15 kg cuyo valor estaba entre $30.000 y $35.000, podía adquirirse a $25.000. Los valores, tanto para las garrafas de 10 como para las de 15 kg, eran los mismos aún en los departamentos más alejados donde generalmente los precios suelen ser mayores.

El programa contaba con un cronograma de entrega por los distintos departamentos de la provincia, que se daba a conocer semanalmente.

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