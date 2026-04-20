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Viral

Filmó un encantador paisaje de Calingasta y enamoró a las redes: mirá el video

El registro fue captado desde la ruta por un usuario de TikTok y se viralizó en los últimos días. La combinación de cerros multicolores y arboleda en Calingasta sorprendió a miles de usuarios. El video superó los 9 mil “me gusta” y generó una ola de comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calingasta

Un usuario de TikTok registró desde la ruta un impactante paisaje de Calingasta y el video rápidamente se volvió viral en los últimos días, acumulando más de 9 mil “me gusta” y decenas de comentarios. La filmación muestra una zona montañosa con una llamativa variedad de colores, combinada con el verde de la arboleda del pueblo, mientras el autor transitaba por el lugar.

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El internauta, identificado como “salinasedu” en la red social TikTok, captó la escena en movimiento, lo que le dio un toque aún más realista y atractivo a las imágenes. El contraste entre los tonos de los cerros y la vegetación generó una postal que sorprendió a quienes se encontraron con el video en la plataforma.

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La publicación no tardó en despertar reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la belleza del paisaje sanjuanino. “Al principio pensé que era una maqueta o un cuadro”, escribió uno de los internautas, mientras que otro comentó: “¿Cómo hago para renunciar a todo lo que tengo (que es poco) en Buenos Aires e ir a vivir ahí?”. “¡Qué paisaje!”, fue otra de las frases que se repitió.

El registro volvió a poner en valor los paisajes de Calingasta, uno de los destinos más elegidos de la provincia por su entorno natural y sus vistas imponentes.

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