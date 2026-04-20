San Juan recuerda al Papa Francisco con una agenda que incluye cine, reflexión y gestos solidarios

San Juan se prepara para rendir homenaje al legado de Papa Francisco, al cumplirse un año de su partida. Bajo el lema “Semana de Homenaje: Memoria y Legado del Papa Francisco”, la Catedral de San Juan será el escenario de una serie de actividades abiertas a la comunidad.

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El cronograma comenzará el martes 21 a las 21 horas con un encuentro de reflexión titulado “El rol de la mujer en la Iglesia según Francisco” . Al día siguiente, miércoles 22, también a las 21, se realizará un cine debate con la proyección del documental “Francisco”, acompañado por la consigna “El verdadero poder es el servicio”.

Las actividades continuarán el jueves 23 con un espacio joven que incluirá Lectio Divina y un gesto misionero, inspirado en una de las frases más recordadas del pontífice: “Hagan lío, vayan adelante, jueguen el partido”.

El viernes 24 será una de las jornadas más intensas. A las 18 se desarrollará “Caminos de Esperanza”, un Vía Crucis de la inclusión bajo la consigna “Para Jesús en el centro está la periferia”. Más tarde, a las 21, tendrá lugar una vigilia de oración comunitaria centrada en la espiritualidad, con la frase “Rezar es simplemente decirle a Dios: ‘Señor, mírame’”.

papa francisco

El sábado 25, desde las 9, se realizará una actividad al aire libre: “Caminando con Francisco al encuentro del Resucitado”, un trekking en el Circuito de los Libros bajo el lema “Caminar juntos es el camino”. Por la tarde, a las 18, habrá un gesto solidario con una merienda compartida junto a personas en situación de calle, en línea con el mensaje de una “Iglesia pobre para los pobres”.

El cierre será el domingo 26 a las 11 con una celebración eucarística, una misa exequial en memoria del primer aniversario, con la invitación a rezar por el Papa.

Durante toda la semana, las actividades estarán atravesadas por distintos ejes que marcaron el pontificado de Francisco: el rol de la mujer, los jóvenes, las personas con discapacidad, las familias, los evangelizadores y los más vulnerables. Cada jornada busca rescatar no solo su figura, sino también su mensaje, que dejó una huella profunda en la Iglesia y en la sociedad.