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Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

José Luis Manzano, exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los empresarios más poderosos del país, participó de la millonaria operación para quedarse con los activos de Shell en Argentina. El mendocino también tiene intereses en San Juan, donde avanza con proyectos de exploración minera en Iglesia y Calingasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La venta del negocio de combustibles de Shell en Argentina volvió a poner en el centro de la escena a José Luis Manzano, el empresario mendocino que desde hace décadas construye un imperio con presencia en sectores estratégicos como la energía, los medios de comunicación, los servicios públicos y la minería. Sobre este último caso, posee importantes inversiones en San Juan.

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Aunque la operación fue encabezada por el fondo suizo Mercuria Energy Group, distintas fuentes del sector señalaron que Manzano tuvo un papel clave en las negociaciones a través de su holding Integra Capital, que mantiene una estrecha relación empresarial con la compañía internacional.

El acuerdo contempla la adquisición de los activos que Raízen opera en Argentina, entre ellos la refinería de Dock Sud, terminales logísticas y la extensa red de estaciones de servicio Shell distribuidas en todo el país, incluidas las que funcionan en San Juan. La transacción fue valuada en aproximadamente 1.420 millones de dólares y todavía debe superar distintas instancias regulatorias antes de concretarse definitivamente.

De la política a los grandes negocios

Manzano inició su carrera pública como dirigente del peronismo mendocino y alcanzó notoriedad nacional cuando fue designado ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem. Tras alejarse de la función pública, comenzó a desarrollar una intensa actividad empresarial que con el paso de los años lo convirtió en uno de los hombres más influyentes del país.

A través de Integra Capital, firma fundada en 1995, construyó un conglomerado con participación en energía eléctrica, distribución de gas, petróleo, minería y medios de comunicación. Entre sus principales activos aparecen empresas como Edenor, Edemsa, Metrogas y Phoenix Global Resources, además de participaciones en medios como Grupo América y El Cronista.

Diversas estimaciones privadas ubican su patrimonio entre los 800 y los 1.500 millones de dólares, lo que lo posiciona entre las mayores fortunas de Argentina. Diversas estimaciones privadas ubican su patrimonio entre los 800 y los 1.500 millones de dólares, lo que lo posiciona entre las mayores fortunas de Argentina.

El desembarco en la minería sanjuanina

La expansión de Manzano también llegó a San Juan, una de las provincias que concentra las mayores expectativas de inversión minera del país. Su ingreso formal al sector local se produjo en octubre de 2024, cuando su grupo empresario obtuvo tres áreas de exploración minera mediante una licitación realizada por el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

Las áreas adjudicadas se encuentran en los departamentos Iglesia y Calingasta, dos de los principales polos de desarrollo minero de la provincia.

La apuesta continuó durante 2025. A través de Compañía Minera Aguilar S.A. y de la firma Aguilar San Juan, el grupo amplió su presencia al quedarse con el proyecto Girasol, ubicado en Iglesia, incorporando así una cuarta área de exploración.

Con estas adquisiciones, el empresario reforzó su estrategia de búsqueda de cobre, uno de los minerales más demandados por la transición energética global y uno de los recursos con mayores perspectivas de crecimiento en San Juan.

Además de sus proyectos locales, el holding también posee el yacimiento Potasio Río Colorado, en Mendoza, y participaciones en emprendimientos mineros en Perú.

La compra de Shell y un salto estratégico

La adquisición de los activos de Raízen Argentina representa uno de los movimientos corporativos más importantes de los últimos años dentro del mercado energético nacional.

La operación incluye cerca de 900 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de lubricantes, terminales de almacenamiento y una amplia red logística vinculada al abastecimiento de combustibles.

Para Manzano, el negocio implica fortalecer una estrategia que ya venía desarrollando en el sector petrolero a través de Phoenix Global Resources, compañía que produce hidrocarburos en distintos yacimientos argentinos, incluido Vaca Muerta.

Si la operación se concreta definitivamente, el grupo empresario sumará refinación, logística, almacenamiento y comercialización minorista de combustibles, completando prácticamente toda la cadena de valor del negocio energético.

Especialistas del sector consideran que esa integración permitirá al conglomerado ganar peso dentro de una industria clave para el crecimiento económico argentino durante los próximos años.

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