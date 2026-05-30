domingo 31 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

El avance imparable de los capitales mendocinos en negocios sanjuaninos: los rubros más conquistados

Empresas históricas, marcas tradicionales y negocios clave de San Juan cambiaron de manos en los últimos años y hoy pertenecen a grupos económicos mendocinos. También hay avance en varios rubros.

Por Elizabeth Pérez
Farmacias, concesionarias, bodegas, supermercados, medios; en los últimos años, grupos empresarios mendocinos aceleraron su presencia en sectores estratégicos de la economía sanjuanina.

Farmacias, concesionarias, bodegas, supermercados, medios; en los últimos años, grupos empresarios mendocinos aceleraron su presencia en sectores estratégicos de la economía sanjuanina.

Lo que comenzó con algunas operaciones puntuales hace años se ha convertido en una tendencia que atraviesa varios de los sectores más importantes de la economía local: cada vez más empresas históricas de San Juan pasan a formar parte de grupos económicos mendocinos.

Lee además
Oficial: Diario de Cuyo pasa a manos del diario mendocino Los Andes.
Es oficial

El fin de una era: el histórico Diario de Cuyo fue comprado por el mendocino Los Andes
El mapa minero de San Juan combina áreas bajo control estatal directo con proyectos privados, en un esquema donde el IPEEM y el Ministerio de Minería cumplen funciones clave.
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Farmacias, concesionarias de autos, bodegas, supermercados y medios de comunicación muestran un denominador común: el creciente protagonismo de capitales de Mendoza, que están redefiniendo el mapa económico provincial y aumentando su influencia.

La compra de Farmacia Echegaray, el cambio de manos de concesionarias de autos tradicionales, la expansión de cadenas de supermercados y bodegas, y la adquisición de Diario de Cuyo son algunos de los casos que reflejan una transformación que se viene consolidando en los últimos años.

Farmacias: el desembarco más reciente

Uno de los movimientos más recientes se produjo en abril de este año con la compra de la tradicional Farmacia Echegaray por parte de Farmacias Del Plata, cadena mendocina con más de 30 sucursales y más de tres décadas de trayectoria.

La histórica empresa sanjuanina había sido fundada en 1984 por Alfredo Cáceres y llegó a desarrollar una red de cuatro sucursales. La operación marcó el ingreso formal de la firma mendocina al mercado local y significó el traspaso de una de las cadenas familiares más reconocidas de la provincia.

Más allá del cambio de propietarios, la adquisición refleja una nueva dinámica en el sector: cadenas regionales con mayor escala comienzan a ocupar espacios que históricamente estaban en manos de empresarios locales.

Autos: las concesionarias cambiaron de dueños

Si hay un rubro donde el avance mendocino se hizo visible, es el automotriz. Desde 2023, el Grupo Lorenzo, originario de San Rafael, protagonizó una fuerte expansión en San Juan. En abril de ese año adquirió Boulevard Paris, concesionaria Peugeot perteneciente a la familia de Víctor "Poli" Malaisi.

Meses después, en noviembre, sumó otra operación importante: la compra de Lepont, representante de Citroën. La firma había nacido en 2006 de la mano de José "Pepe" González, quien en 2011 inauguró el moderno salón sobre el lateral de Circunvalación que todavía ocupa la marca francesa. El grupo también desembarcó con concesionarias propias de Jeep, RAM y motos en el Acceso Sur, consolidando su presencia en el segmento SUV y off-road.

Pese al avance externo, todavía sobreviven algunos bastiones locales: France Motor, en manos de la familia Fornasari; Toyota, liderada por José González; y Fiat, bajo la conducción de José Guillén. La concesionaria oficial Chevrolet también dejó de pertenecer a la familia Malaisi y pasó a manos del Grupo Paris, pero esta vez no es mendocino, sino de San Luis.

Viñedos, bodegas y supermercados

La expansión mendocina no se limita a comprar empresas. En algunos casos integra toda la cadena productiva. Uno de los ejemplos más claros es el de la familia Millán, propietaria de Átomo Supermercados. La empresa, fundada hace más de 50 años por José Jesús Millán en Mendoza, desarrolló en San Juan una estrategia que combina producción agrícola, elaboración de vinos y comercialización en sus propias góndolas.

El grupo adquirió viñedos en Pedernal, Sarmiento; y en 2017 concretó la compra de la bodega Huanacache. Esa planta había sido construida en 2004 por el grupo agroindustrial mendocino Cartellone. Actualmente, en sus bodegas de San Juan y Mendoza elaboran etiquetas como Fuego Blanco, Vilma, Mosquita Muerta, Los Toneles y Perro Callejero, que luego comercializan en la red de supermercados Átomo, que cuenta con diez sucursales en territorio sanjuanino.

Otro caso emblemático es el de la bodega Resero, fundada en 1936 en Albardón por las familias sanjuaninas Vázquez y Montilla. A mediados de los años 70 Torcuato Montilla se la vendió al grupo mendocino Greco. Tras su quiebra pasó a manos del grupo Cartellone y desde el 2006 es administrada por la cooperativa mendocina Fecovita.

image
La bodega Resero, en manos de Fecovita

La bodega Resero, en manos de Fecovita

Otro desembarco importante ocurrió en 2024 cuando el empresario mendocino Ítalo Kristich adquirió el 100% de los activos de Jugos y Vinos Andinos (JVA). La bodega ubicada en San Martin opera en San Juan desde 2007 elaborando mosto de uva y desde septiembre de 2018 estuvo bajo control de empresarios japoneses a través de Kataoka & Co. El nuevo dueño aclaró que la compra fue una operación particular y desvinculada de los negocios inmobiliarios y hoteleros que desarrolla su grupo familiar en Mendoza, y uno de los compradores del Diario de Cuyo. Como dato de color, el grupo Kristich también intentó participar hace poco en la concesión del Hotel Provincial con una propuesta que incluía casino, replicando el modelo que posee en Mendoza. Sin embargo, el proyecto no prosperó debido a la exclusividad que mantiene el Grupo Ivisa en ese segmento en San Juan.

La compra del Diario de Cuyo

El sector de los medios de comunicación tampoco quedó al margen de la expansión mendocina. La adquisición de Diario de Cuyo por parte del diario Los Andes puso fin a décadas de control de la familia Montes sobre el periódico más influyente de la historia sanjuanina.

El medio fundado por Francisco Salvador Montes pasó a integrar un grupo empresario conformado por firmas de fuerte presencia en Mendoza, entre ellas Andesmar, de la familia Badaloni; Grupo Bernardi; Grupo Broda; DaFré Construcciones; Guifré Maderas y Kristich Desarrollos.

La operación fue interpretada por muchos como uno de los movimientos empresariales más relevantes de los últimos años en la provincia.

Más negocios mendocinos

No todos los grupos desembarcaron comprando empresas locales, sino que avanzaron en San Juan instalando sus propios negocios. Yacopini es uno de esos ejemplos: instaló dos salones propios y hoy opera concesionarias de Nissan y Volkswagen en Desamparados, además de Mercedes-Benz en Rawson, captando tanto el segmento premium como el transporte pesado.

  • Otro ejemplo es el del Grupo Presidente, de los hermanos Mario y Julián Groisman. Los desarrollares del shopping Palmares, que suma complejos residenciales privados e incursiones en el mundo agrícola también iniciaron su actividad en los 90 en San Juan. Tienen presencia en el Valle de Zonda con viñedos de uvas finas y desde el 2017 adquirieron la finca Ex Leviand en ese departamento para desarrollar negocios de nueces. Hay más: en el rubro concesionarias poseen además en San Juan Ficamen, la concesionaria oficial de la marca IVECO de camiones y el año pasado también abrieron la firma Avenim, que comercializa Mitsubishi y los SUV, Pick -ups y vehículos eléctricos GWM, del gigante automotriz chino.
  • En el transporte, el Grupo Andesmar reforzó su presencia en esta provincia con nuevas conexiones estratégicas: además de la tradicional ruta Mendoza-San Juan, incorporó recientemente el recorrido que une Barreal con Uspallata – y que no había captado ninguna empresa sanjuanina-, con el objetivo de atender la creciente demanda vinculada a la minería y al turismo de montaña.
  • El desembarco mendocino también llegó a la minería. En octubre de 2024, el empresario José Luis Manzano ingresó formalmente al sector minero sanjuanino cuando su grupo obtuvo tres áreas de exploración en Iglesia y Calingasta a través de una licitación del IPEEM. La expansión continuó en agosto de 2025, cuando su Compañía Minera Aguilar S.A. sumó una cuarta área al adjudicarse el proyecto Girasol, en Iglesia. Con ese movimiento, el grupo reforzó su apuesta por la exploración de cobre en una provincia que concentra las mayores expectativas de inversión minera de Argentina.

Un nuevo mapa empresarial

Todas estas operaciones muestran un fenómeno que cada vez se hace más visible: los capitales mendocinos ya no participan únicamente como inversores ocasionales en San Juan, sino que avanzan sobre sectores estratégicos y empresas históricas.

Salud, automóviles, vinos, supermercados, medios de comunicación, logística y minería son algunos de los rubros donde la presencia mendocina gana terreno. El resultado es un nuevo mapa de poder económico regional, en el que empresas emblemáticas de San Juan van desapareciendo y Mendoza amplía su influencia.

Temas
Seguí leyendo

El Desafío Ruta 40 bajo el telón de una edición histórica: cómo terminaron los sanjuaninos

Sanjuaninos fierreros y una Ignacio de la Roza llena de pilotos: en fotos, la premiación del Desafío Ruta 40

A lo ChiPs, policías sanjuaninos ya tienen su diploma para conducir como profesionales

Brindan importantes recomendaciones para evitar intoxicaciones entre sanjuaninos

¿Qué pasa con las naranjas?, el pedido a los sanjuaninos para luchar contra la mosca de los frutos

Tres sanjuaninos ganaron más de $30.000.000 cada uno en el Quini 6, todos los detalles

Reconstruyen el antiguo Cabildo sanjuanino con Inteligencia Artificial para una muestra inédita por el 25 de Mayo

El FMI lanzó una dura advertencia al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los 450 empleados, los fantasmas y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan
Historias

Los 450 empleados, los "fantasmas" y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000
Investigación

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida
Sábado trágico

Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años
Accidente fatal

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

La desconocida historia de Selby, un hotel icónico sanjuanino que nació en los 50 de la mano de una tradicional familia de la provincia video
Viaje en el Tiempo

La desconocida historia de Selby, un hotel icónico sanjuanino que nació en los 50' de la mano de una tradicional familia de la provincia

Te Puede Interesar

Farmacias, concesionarias, bodegas, supermercados, medios; en los últimos años, grupos empresarios mendocinos aceleraron su presencia en sectores estratégicos de la economía sanjuanina.
Informe

El avance imparable de los capitales mendocinos en negocios sanjuaninos: los rubros más conquistados

Por Elizabeth Pérez
Las impactantes pintadas y los rasgos de la casa que fue escenario de una tragedia, a metros de la Estación Córdoba video
Videonota

Las impactantes pintadas y los rasgos de la casa que fue escenario de una tragedia, a metros de la Estación Córdoba

El emotivo posteo de Darío Barassi desde San Juan: visitó la tumba de su madre y compartió un conmovedor mensaje
Redes sociales

El emotivo posteo de Darío Barassi desde San Juan: visitó la tumba de su madre y compartió un conmovedor mensaje

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años
Accidente fatal

Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Desbaratan un falso cumple de 15, era una fiesta clandestina con más de 100 menores adentro
En Caucete

Desbaratan un falso cumple de 15, era una fiesta clandestina con más de 100 menores adentro