El avance imparable de los capitales mendocinos en negocios sanjuaninos: los rubros más conquistados

Lo que comenzó con algunas operaciones puntuales hace años se ha convertido en una tendencia que atraviesa varios de los sectores más importantes de la economía local: cada vez más empresas históricas de San Juan pasan a formar parte de grupos económicos mendocinos.

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Es oficial El fin de una era: el histórico Diario de Cuyo fue comprado por el mendocino Los Andes

Farmacias, concesionarias de autos, bodegas, supermercados y medios de comunicación muestran un denominador común: el creciente protagonismo de capitales de Mendoza, que están redefiniendo el mapa económico provincial y aumentando su influencia.

La compra de Farmacia Echegaray, el cambio de manos de concesionarias de autos tradicionales, la expansión de cadenas de supermercados y bodegas, y la adquisición de Diario de Cuyo son algunos de los casos que reflejan una transformación que se viene consolidando en los últimos años.

Farmacias: el desembarco más reciente

Uno de los movimientos más recientes se produjo en abril de este año con la compra de la tradicional Farmacia Echegaray por parte de Farmacias Del Plata, cadena mendocina con más de 30 sucursales y más de tres décadas de trayectoria.

La histórica empresa sanjuanina había sido fundada en 1984 por Alfredo Cáceres y llegó a desarrollar una red de cuatro sucursales. La operación marcó el ingreso formal de la firma mendocina al mercado local y significó el traspaso de una de las cadenas familiares más reconocidas de la provincia.

Más allá del cambio de propietarios, la adquisición refleja una nueva dinámica en el sector: cadenas regionales con mayor escala comienzan a ocupar espacios que históricamente estaban en manos de empresarios locales.

Autos: las concesionarias cambiaron de dueños

Si hay un rubro donde el avance mendocino se hizo visible, es el automotriz. Desde 2023, el Grupo Lorenzo, originario de San Rafael, protagonizó una fuerte expansión en San Juan. En abril de ese año adquirió Boulevard Paris, concesionaria Peugeot perteneciente a la familia de Víctor "Poli" Malaisi.

Meses después, en noviembre, sumó otra operación importante: la compra de Lepont, representante de Citroën. La firma había nacido en 2006 de la mano de José "Pepe" González, quien en 2011 inauguró el moderno salón sobre el lateral de Circunvalación que todavía ocupa la marca francesa. El grupo también desembarcó con concesionarias propias de Jeep, RAM y motos en el Acceso Sur, consolidando su presencia en el segmento SUV y off-road.

Pese al avance externo, todavía sobreviven algunos bastiones locales: France Motor, en manos de la familia Fornasari; Toyota, liderada por José González; y Fiat, bajo la conducción de José Guillén. La concesionaria oficial Chevrolet también dejó de pertenecer a la familia Malaisi y pasó a manos del Grupo Paris, pero esta vez no es mendocino, sino de San Luis.

Viñedos, bodegas y supermercados

La expansión mendocina no se limita a comprar empresas. En algunos casos integra toda la cadena productiva. Uno de los ejemplos más claros es el de la familia Millán, propietaria de Átomo Supermercados. La empresa, fundada hace más de 50 años por José Jesús Millán en Mendoza, desarrolló en San Juan una estrategia que combina producción agrícola, elaboración de vinos y comercialización en sus propias góndolas.

El grupo adquirió viñedos en Pedernal, Sarmiento; y en 2017 concretó la compra de la bodega Huanacache. Esa planta había sido construida en 2004 por el grupo agroindustrial mendocino Cartellone. Actualmente, en sus bodegas de San Juan y Mendoza elaboran etiquetas como Fuego Blanco, Vilma, Mosquita Muerta, Los Toneles y Perro Callejero, que luego comercializan en la red de supermercados Átomo, que cuenta con diez sucursales en territorio sanjuanino.

Otro caso emblemático es el de la bodega Resero, fundada en 1936 en Albardón por las familias sanjuaninas Vázquez y Montilla. A mediados de los años 70 Torcuato Montilla se la vendió al grupo mendocino Greco. Tras su quiebra pasó a manos del grupo Cartellone y desde el 2006 es administrada por la cooperativa mendocina Fecovita.

image La bodega Resero, en manos de Fecovita

Otro desembarco importante ocurrió en 2024 cuando el empresario mendocino Ítalo Kristich adquirió el 100% de los activos de Jugos y Vinos Andinos (JVA). La bodega ubicada en San Martin opera en San Juan desde 2007 elaborando mosto de uva y desde septiembre de 2018 estuvo bajo control de empresarios japoneses a través de Kataoka & Co. El nuevo dueño aclaró que la compra fue una operación particular y desvinculada de los negocios inmobiliarios y hoteleros que desarrolla su grupo familiar en Mendoza, y uno de los compradores del Diario de Cuyo. Como dato de color, el grupo Kristich también intentó participar hace poco en la concesión del Hotel Provincial con una propuesta que incluía casino, replicando el modelo que posee en Mendoza. Sin embargo, el proyecto no prosperó debido a la exclusividad que mantiene el Grupo Ivisa en ese segmento en San Juan.

La compra del Diario de Cuyo

El sector de los medios de comunicación tampoco quedó al margen de la expansión mendocina. La adquisición de Diario de Cuyo por parte del diario Los Andes puso fin a décadas de control de la familia Montes sobre el periódico más influyente de la historia sanjuanina.

El medio fundado por Francisco Salvador Montes pasó a integrar un grupo empresario conformado por firmas de fuerte presencia en Mendoza, entre ellas Andesmar, de la familia Badaloni; Grupo Bernardi; Grupo Broda; DaFré Construcciones; Guifré Maderas y Kristich Desarrollos.

La operación fue interpretada por muchos como uno de los movimientos empresariales más relevantes de los últimos años en la provincia.

Más negocios mendocinos

No todos los grupos desembarcaron comprando empresas locales, sino que avanzaron en San Juan instalando sus propios negocios. Yacopini es uno de esos ejemplos: instaló dos salones propios y hoy opera concesionarias de Nissan y Volkswagen en Desamparados, además de Mercedes-Benz en Rawson, captando tanto el segmento premium como el transporte pesado.

Otro ejemplo es el del Grupo Presidente, de los hermanos Mario y Julián Groisman . Los desarrollares del shopping Palmares, que suma complejos residenciales privados e incursiones en el mundo agrícola también iniciaron su actividad en los 90 en San Juan. Tienen presencia en el Valle de Zonda con viñedos de uvas finas y desde el 2017 adquirieron la finca Ex Leviand en ese departamento para desarrollar negocios de nueces. Hay más: en el rubro concesionarias poseen además en San Juan Ficamen, la concesionaria oficial de la marca IVECO de camiones y el año pasado también abrieron la firma Avenim, que comercializa Mitsubishi y los SUV, Pick -ups y vehículos eléctricos GWM, del gigante automotriz chino.

. Los desarrollares del shopping Palmares, que suma complejos residenciales privados e incursiones en el mundo agrícola también iniciaron su actividad en los 90 en San Juan. Tienen presencia en el Valle de Zonda con viñedos de uvas finas y desde el 2017 adquirieron la finca Ex Leviand en ese departamento para desarrollar negocios de nueces. Hay más: en el rubro concesionarias poseen además en San Juan Ficamen, la concesionaria oficial de la marca IVECO de camiones y el año pasado también abrieron la firma Avenim, que comercializa Mitsubishi y los SUV, Pick -ups y vehículos eléctricos GWM, del gigante automotriz chino. En el transporte, el Grupo Andesmar reforzó su presencia en esta provincia con nuevas conexiones estratégicas: además de la tradicional ruta Mendoza-San Juan, incorporó recientemente el recorrido que une Barreal con Uspallata – y que no había captado ninguna empresa sanjuanina-, con el objetivo de atender la creciente demanda vinculada a la minería y al turismo de montaña.

El desembarco mendocino también llegó a la minería. En octubre de 2024, el empresario José Luis Manzano ingresó formalmente al sector minero sanjuanino cuando su grupo obtuvo tres áreas de exploración en Iglesia y Calingasta a través de una licitación del IPEEM. La expansión continuó en agosto de 2025, cuando su Compañía Minera Aguilar S.A. sumó una cuarta área al adjudicarse el proyecto Girasol, en Iglesia. Con ese movimiento, el grupo reforzó su apuesta por la exploración de cobre en una provincia que concentra las mayores expectativas de inversión minera de Argentina.

Un nuevo mapa empresarial

Todas estas operaciones muestran un fenómeno que cada vez se hace más visible: los capitales mendocinos ya no participan únicamente como inversores ocasionales en San Juan, sino que avanzan sobre sectores estratégicos y empresas históricas.

Salud, automóviles, vinos, supermercados, medios de comunicación, logística y minería son algunos de los rubros donde la presencia mendocina gana terreno. El resultado es un nuevo mapa de poder económico regional, en el que empresas emblemáticas de San Juan van desapareciendo y Mendoza amplía su influencia.