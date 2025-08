El fin de una era: el histórico Diario de Cuyo fue comprado por el mendocino Los Andes

Impacto En San Juan aseguraron que el dólar no debería impactar en las góndolas de los supermercados

image El anuncio del diario Los Andes sobre la compra del Diario de Cuyo.

Dellazoppa destacó el valor histórico del medio sanjuanino: “Diario de Cuyo, con 78 años de trayectoria, es uno de los medios de comunicación más importantes de San Juan y de referencia en el oeste argentino, posicionamiento logrado por la visión de su fundador Francisco Montes y el legado de su familia, sumado al profesionalismo de sus colaboradores, valores que seguirán vigentes”.

El director de Los Andes subrayó que la adquisición permitirá “potenciar su capacidad periodística y de comunicación en todas sus plataformas, ampliamente valoradas por su audiencia: edición diaria en papel, portal online y contenidos específicos para redes sociales con producción audiovisual”. A su vez, remarcó la importancia de compartir una mirada común: “Ambos diarios compartirán la visión de seguir siendo referentes en la agenda informativa de cada una de sus provincias, pero a la vez poner en valor una identidad cuyana que nos une por historia, geografía, actividades económicas e innumerables lazos sociales y culturales”.

La compra consolida un vínculo que ya venía tomando forma en los últimos años. Dellazoppa recordó el caso del suplemento Cuyo Minero, lanzado por Diario de Cuyo en 2008 y que ahora se edita también en Los Andes: “A 17 años de ese lanzamiento, Cuyo Minero se suma a las ediciones de Diario Los Andes, publicándose todos los primeros domingos de cada mes, bajo un trabajo editorial integrado entre ambos medios”.

En su editorial, Dellazoppa también puso en contexto el peso de Los Andes como grupo editorial: “Con la adquisición de Diario de Cuyo, Los Andes da un nuevo paso en su larga historia periodística que lleva 141 años. Por su extensa trayectoria ha sido un fiel reflejo de la evolución de Mendoza y el país, documentando desde las transformaciones económicas y sociales hasta los grandes acontecimientos políticos y culturales”.

El grupo empresario detrás de Los Andes está compuesto por firmas de gran peso en Mendoza: Grupo Andesmar (familia Badaloni), Grupo Bernardi, Grupo Broda, DaFré Construcciones, Guifré Maderas y Kristich Desarrollos. “Con esta decisión ratifican su apuesta por consolidar una sólida plataforma de medios de comunicación en la región de Cuyo y en el oeste argentino”, señaló Dellazoppa.

La confirmación llega después de meses de rumores. El 21 de mayo pasado, el empresario mendocino Mauricio Badaloni, cabeza del grupo, había admitido que estaban “explorando la posibilidad de la compra” en una entrevista con Tiempo de San Juan. “El interés es el mismo que hoy por hoy hemos tenido con el diario Los Andes”, declaró entonces, aunque aclaró que “todavía no hay nada definido”.

image El empresario mendocino Mauricio Badaloni.

No se informó el monto que alcanzó la operación, ni los activos que incluye. Sí están incluidos los inmuebles de la sociedad, el lugar donde hoy funciona la redacción (calle Mendoza casi Santa Fe) y el edificio de las rotativas (Lateral de Circunvalación Sur casi Mendoza). Además, no se brindaron detalles si en la compra ingresaron los intereses del Grupo Montes en otros medios y empresas, como radios, bodegas, etc.

El grupo fue conformado a partir del empuje y la visión de su fundador, Francisco Salvador Montes, conocido con cariño por la sociedad sanjuanina como “Don Francisco”. Fue la época de gran ascendencia social y política en la provincia de quien era considerado uno de los empresarios más importantes de San Juan. A su fallecimiento, el 22 de junio de 2003, su hijo Francisco Baltasar Montes, conocido como “Paco”, lo sucedió en el control empresarial. Ahora “Paco” puso su rúbrica al fin de la era Montes en los medios y los negocios más importantes de la provincia. Lo acompañaron en la gestión de los últimos sus hijos Inés Montes, Francisco José Montes y Virginia Montes.

El diario sanjuanino y la era Montes

La historia de Diario de Cuyo es inseparable de la familia Montes. Fundado el 5 de julio de 1947 por Francisco Salvador Montes, el periódico comenzó con una redacción en una humilde casa de adobe en calle Catamarca. Los primeros ejemplares tenían apenas ocho páginas y una tirada de 2.000 copias. El 1 de noviembre de 1955, Montes se convirtió en propietario absoluto del medio.

En las décadas siguientes, el diario fue creciendo hasta convertirse en el principal medio de la provincia. En 1962 trasladó su sede a calle Mendoza y Santa Fe, donde funciona hasta hoy. En 1997 inauguró una moderna planta impresora y adoptó el formato tabloide, y en 2003 lanzó su versión digital.

Bajo la conducción de la familia Montes, el grupo también incursionó en televisión por cable con el extinto TVO, tuvo participación en radios como Colón y Sarmiento, y diversificó sus inversiones en inmuebles y otros negocios.

Ahora, con el cambio de manos, comienza una nueva etapa. Aunque no se han precisado los alcances totales de la operación ni los activos incluidos, el mensaje de Los Andes es claro: mantener el legado histórico del diario sanjuanino y proyectarlo hacia el futuro bajo una mirada regional.