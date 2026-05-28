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Morosidad: el FMI pidió mayor supervisión al Gobierno sobre fintech y billeteras virtuales

El organismo internacional puso el foco en el incumplimiento de pago, principalmente en las billeteras virtuales.

Por Agencia NA
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el Gobierno realice una mayor supervisión sobre las fintech y billeteras virtuales, en un contexto donde la morosidad se encuentra en aumento y tocó niveles que no se registraban desde hace 20 años.

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El organismo multilateral dedicó un tramo de su staff report en donde puso el foco en las entidades no bancarias.

En el documento, que difundió el pasado viernes, el FMI señaló que "continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo".

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