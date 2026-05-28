Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Como pocas veces sucede, un juez se sentó en el banquillo de los acusados en Tribunales y resultó imputado por lesiones culposas, después de chocar a un motociclista y fugarse de la escena. Se trata de Enrique Mattar, el titular del Tercer Juzgado de Faltas, quien está siendo investigado por un siniestro vial que protagonizó el 6 de mayo pasado.

Acompañado por su abogado Mario Padilla, el magistrado no sólo fue cuestionado por la fiscalía por las consecuencias del impacto que provocó en la humanidad del damnificado, sino también por infringir al menos cuatro artículos de la Ley Nacional de Tránsito, la que -paradójicamente- hace cumplir desde su función como juez de Faltas.

Frente al juez de Garantías Matías Parrón, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese expusieron los detalles del incidente y aseveraron que la autoridad cruzó el semáforo en rojo, rosó la motocicleta e, inmediatamente, se fugó del lugar sin prestar auxilio al lesionado. En desarrollo.

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