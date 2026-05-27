El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé

El hockey sobre patines empezó a despedir a uno de sus máximos emblemas y el Barcelona no dejó pasar la ocasión para rendir homenaje a una de sus grandes leyendas. El sanjuanino Pablo Álvarez , quien fue protagonista de una emotiva despedida organizada por el club catalán.

El reconocimiento se realizó junto al histórico arquero Sergi Fernández, otro de los referentes del equipo que también transita sus últimos meses como jugador. En una ceremonia cargada de emoción, ambos fueron ovacionados por compañeros, dirigentes e hinchas, mientras atravesaban un pasillo de honor preparado especialmente para ellos. Como símbolo de gratitud y legado, el Barcelona también les entregó una camiseta conmemorativa que también quedará exhibida para siempre en el museo del club, un privilegio reservado para quienes marcaron una época con la camiseta blaugrana.

La distinción no hizo más que confirmar el peso que tuvo Pablo Álvarez dentro de la historia del hockey culé. El sanjuanino construyó una carrera brillante en Europa durante 21 temporadas, después de iniciar su recorrido en Argentina y desembarcar en el Viejo Continente en 2005 para jugar en el Liceo. Tras seis campañas en Galicia, llegó al Barcelona en 2011 y se transformó rápidamente en un nombre fundamental del equipo.

Durante su primera etapa en el conjunto catalán, entre 2011 y 2021, conquistó 31 títulos y se consolidó como uno de los máximos goleadores de la disciplina. Luego tuvo un paso por Benfica y regresó en 2024 al Barça, donde siguió estirando una marca impresionante al superar los 600 goles, reafirmándose como el máximo artillero histórico de la institución.

AAB_1438 Foto gentileza: fcbhoquei

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