La sanjuanina Sara Toia clasificó a la Final de la Copa del Mundo y viajará a Italia

El patinaje artístico sanjuanino vuelve a tener una representante en la élite mundial. Sara Toia, integrante del seleccionado argentino y representante del Fantasías Club y de la Federación Sanjuanina de Patín, logró clasificarse a la gran Final de la Artistic World Cup 2026 luego de mantenerse en el primer puesto de la clasificación general en la categoría Solo Dance – Juvenil WS.

La sanjuanina había dado un paso enorme tras coronarse campeona en la Serie I disputada en Buenos Aires y terminó de sellar su clasificación luego de los resultados registrados en la Serie II del circuito internacional organizada en Alemania. Gracias a esa destacada actuación, Sara consiguió mantenerse como líder del ranking y asegurar su lugar entre las mejores ocho patinadoras del mundo de su categoría.

Ahora, la joven deportista se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera. En los próximos días viajará a Cesena para disputar la final internacional que se desarrollará entre el 30 de mayo y el 7 de junio, una competencia que reunirá únicamente a las máximas figuras del circuito mundial de patín artístico.

La clasificación de Sara representa un nuevo logro para el deporte sanjuanino, históricamente ligado al patín artístico, y refleja años de esfuerzo, entrenamientos y dedicación. Además, confirma el gran presente que atraviesa el patinaje argentino en las competencias organizadas por World Skate.