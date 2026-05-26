Concentración y arenga: el video viral de una terna arbitral sanjuanina antes de saltar a la cancha

Un video tan simple terminó captando la atención en el fútbol sanjuanino . El árbitro Lean Mamani se volvió viral en las últimas horas luego de mostrar una escena pocas veces vista: la intimidad de una terna arbitral minutos antes de salir a dirigir un partido de la Liga Albardón-Angaco.

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La grabación, realizada por el propio Mamani, muestra el clima de concentración dentro del camarín de un estadio de fútbol sanjuanino. Allí aparece junto a otros dos árbitros ultimando detalles y ajustando criterios antes de saltar al campo de juego.

En el video, uno de los integrantes de la terna toma la palabra y marca la línea de trabajo que debían seguir durante el encuentro. Con un mensaje claro y directo, explicó cómo iba a ser la labor de los tres dentro de la cancha.

Lejos de la polémica o del protagonismo que muchas veces rodea a los árbitros, las imágenes dejaron ver el costado más humano y profesional de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en un partido. Concentración, coordinación y un mensaje claro entre colegas. Mirá el video.