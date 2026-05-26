Concentración y arenga: el video viral de una terna arbitral sanjuanina antes de saltar a la cancha

Un video tan simple terminó captando la atención en el fútbol sanjuanino. El árbitro Lean Mamani se volvió viral en las últimas horas luego de mostrar una escena pocas veces vista: la intimidad de una terna arbitral minutos antes de salir a dirigir un partido de la Liga Albardón-Angaco.
La grabación, realizada por el propio Mamani, muestra el clima de concentración dentro del camarín de un estadio de fútbol sanjuanino. Allí aparece junto a otros dos árbitros ultimando detalles y ajustando criterios antes de saltar al campo de juego.
En el video, uno de los integrantes de la terna toma la palabra y marca la línea de trabajo que debían seguir durante el encuentro. Con un mensaje claro y directo, explicó cómo iba a ser la labor de los tres dentro de la cancha.
Lejos de la polémica o del protagonismo que muchas veces rodea a los árbitros, las imágenes dejaron ver el costado más humano y profesional de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en un partido. Concentración, coordinación y un mensaje claro entre colegas. Mirá el video.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059314653369438687&partner=&hide_thread=false