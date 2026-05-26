Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido y rápidamente condenado por el robo a una empresa de alquiler de grúas en Rawson, en un procedimiento llevado adelante por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5, según informaron fuentes policiales.

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El asalto había ocurrido semanas atrás en un predio ubicado sobre el lateral este de la Ruta Nacional 40. De acuerdo a la reconstrucción del caso, un sujeto encapuchado y armado sorprendió al empleado de seguridad, lo redujo y se apoderó de dos teléfonos celulares, una campera inflable y un casco, para luego darse a la fuga.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor: un hombre de apellido Bustos, oriundo de Rawson, que cuenta con antecedentes por hechos similares. Según precisaron las fuentes, el sospechoso había recuperado la libertad en enero de este año, tras cumplir una condena en el Servicio Penitenciario por un delito de características similares.

Con una orden judicial en mano, los investigadores realizaron un allanamiento en el domicilio del acusado. Allí recuperaron la campera sustraída y las prendas que habría utilizado durante el robo. Además, secuestraron una hidrolavadora industrial cuya procedencia no pudo ser justificada.

Siguiendo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos hallados. Finalmente, tras la audiencia ante el juez, Bustos fue condenado y deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.