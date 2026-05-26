martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Ruta 40

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

El hecho ocurrió semanas atrás sobre el lateral de Ruta 40, tras robar en una empresa de grúas. En los últimos días, el acusado fue condenado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido y rápidamente condenado por el robo a una empresa de alquiler de grúas en Rawson, en un procedimiento llevado adelante por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5, según informaron fuentes policiales.

Lee además
En el Penal de Chimbas, uno de los operativos de mayo, cuando incautaron paquetes sospechosos en el perímetro. Ese modus operandi es uno de los usados para introducir celulares dentro de la cárcel sanjuanina. 
Plan oficial

En el Penal de Chimbas, cómo funcionará el sistema inteligente para que los presos no usen celular
tras un insolito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y termino condenado a dos anos en el penal de chimbas
Judiciales

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas

El asalto había ocurrido semanas atrás en un predio ubicado sobre el lateral este de la Ruta Nacional 40. De acuerdo a la reconstrucción del caso, un sujeto encapuchado y armado sorprendió al empleado de seguridad, lo redujo y se apoderó de dos teléfonos celulares, una campera inflable y un casco, para luego darse a la fuga.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor: un hombre de apellido Bustos, oriundo de Rawson, que cuenta con antecedentes por hechos similares. Según precisaron las fuentes, el sospechoso había recuperado la libertad en enero de este año, tras cumplir una condena en el Servicio Penitenciario por un delito de características similares.

Con una orden judicial en mano, los investigadores realizaron un allanamiento en el domicilio del acusado. Allí recuperaron la campera sustraída y las prendas que habría utilizado durante el robo. Además, secuestraron una hidrolavadora industrial cuya procedencia no pudo ser justificada.

Siguiendo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos hallados. Finalmente, tras la audiencia ante el juez, Bustos fue condenado y deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
Seguí leyendo

Médico Miguel Amado condenado por abuso: la defensa impugnó el fallo buscando la absolución

Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

Una moto que robaron hace 13 años fue recuperada en Sarmiento

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Una mujer sufrió una fuerte caída mientras andaba en bicicleta por la montaña en cercanía del Complejo Ceferino Namuncurá

Una camioneta y una moto chocaron en Chimbas: un hombre terminó hospitalizado

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al motociclista que choco de atras a otra moto, golpeo contra un arbol y murio
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Te Puede Interesar

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión
Pasiones del Interior

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

Por Luz Ochoa
El Libertad  en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.
Transición

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se prevé que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum
Bº Sierra de la Invernada

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión
En Ruta 40

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Según el último informe de Iberte, por los incumplimientos de Fecovita en la firma que hicieron juntos, han sufrido dañso que ascienden a la fecha a más de U$S 100.000.000.
Pelea judicial

Guerra del vino entre la empresa del dueño de Gualcamayo y Fecovita: hablan de daños de más de U$S 100.000.000