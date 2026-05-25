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Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

El siniestro ocurrió este lunes en el cruce de Mendoza y 25 de Mayo. La víctima falleció en el lugar y ahora investigan cómo se produjo el impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La tarde de este lunes terminó en tragedia en Chimbas. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un fuerte choque con otro rodado en la esquina de calle Mendoza y 25 de Mayo, una zona de circulación intensa dentro del departamento.

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El impacto fue de tal magnitud que uno de los conductores murió en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica. La otra persona involucrada fue atendida tras el siniestro, según confirmaron desde la UFI Delitos Especiales a Tiempo de San Juan.

Hasta el momento, desde la Policía no informaron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni precisaron en qué circunstancias se produjo el choque.

En la escena trabajó personal policial de la jurisdicción, junto a peritos judiciales y equipos de emergencia, que realizaron las tareas correspondientes para preservar el lugar y avanzar con la investigación.

Ahora la Justicia busca determinar cómo fue la mecánica del hecho y qué recorrido hacía cada uno de los motociclistas al momento de la colisión.

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