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Procedimiento

Operativo en Caucete: secuestraron 11 motos y detuvieron a seis personas por picadas ilegales

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del departamento tras una investigación por maniobras peligrosas en la vía pública. Entre los hallazgos, la Policía encontró motos ocultas y motopartes en domicilios allanados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un importante operativo policial se desplegó este fin de semana en Caucete y terminó con el secuestro de 11 motocicletas, motopartes y la detención de seis personas, en el marco de una investigación vinculada a picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública.

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Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la Comisaría 9ª, que llevaron adelante allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento luego de varias semanas de tareas investigativas. La pesquisa se inició a partir de denuncias de vecinos que advertían sobre corridas clandestinas, ruidos molestos y circulación temeraria de motos durante la noche y la madrugada.

Según trascendió, los operativos se concentraron en zonas cercanas a Ruta 20, Paso de los Andes y otros sectores donde se habían detectado reuniones frecuentes de motociclistas. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron once rodados de diferentes cilindradas, además de motores, cuadros y distintas autopartes que ahora serán sometidas a peritajes para establecer su procedencia.

Uno de los datos que más llamó la atención del procedimiento fue el hallazgo de varias motocicletas escondidas dentro de propiedades particulares, algunas de ellas ocultas bajo tierra, lo que abrió nuevas líneas dentro de la investigación.

Los seis detenidos quedaron alojados en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras avanza la verificación de cada uno de los vehículos secuestrados para determinar si registran pedidos de secuestro o alguna irregularidad en la documentación.

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