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Grave episodio

Con saña y sin motivo: un sujeto atacó a fierrazos a un menor con discapacidad en Caucete

El agresor estuvo prófugo, pero recuperó la libertad este viernes bajo estrictas medidas de conducta. A causa de la violenta paliza, la víctima, de 16 años, sufrió una fractura de peroné.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante la mañana de este viernes se realizó la audiencia judicial contra Miguel Ángel Sánchez (27), el hombre acusado de golpear ferozmente y sin razón aparente a un adolescente de 16 años que padece un retraso madurativo leve. El agresor quedó imputado por el delito de lesiones graves, tras provocarle al menor una fractura de peroné que le demandará al menos 60 días de curación.

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El violento episodio ocurrió el pasado mes de abril en un barrio de Caucete. Según consta en la denuncia, el damnificado se encontraba junto a un amigo en una plaza de la zona con la intención de ir a cortarse el pelo. En ese momento se cruzaron con Sánchez, quien increpó a los adolescentes con un violento “¿Qué mirás?”. Ante la provocación, el menor le pidió que no buscara problemas.

Minutos después, los jóvenes se dirigieron hacia la vivienda del amigo de la víctima para buscar dinero. En el trayecto volvieron a toparse con Sánchez, pero esta vez la situación se tornó aún más peligrosa: el imputado portaba un caño de hierro en sus manos y estaba acompañado por un grupo de aproximadamente siete personas.

Al ver el peligro, los adolescentes corrieron a toda velocidad para refugiarse en el domicilio. Aunque el dueño de casa logró abrir la reja rápidamente para resguardarlos, Sánchez actuó con ensañamiento y alcanzó a propinarle varios "fierrazos" al menor con discapacidad antes de que pudiera entrar.

El amigo de la víctima declaró posteriormente ante las autoridades que debió arrastrarlo hacia el interior de la propiedad para salvarle la vida, asegurando que "si le seguía pegando, lo mataba". Asimismo, detalló que los acompañantes del agresor se limitaron a observar la golpiza sin intervenir.

Tras el ataque, Sánchez permaneció prófugo de la Justicia durante varios días, hasta que fue detenido el 18 de abril por personal de la UFI Genérica. En la audiencia de este viernes, la fiscal Daniela Pringles y la ayudante fiscal Paula Amarfil formalizaron la imputación por lesiones graves.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y una serie de medidas de coerción. Dado que Sánchez no cuenta con antecedentes penales, el juez interviniente no dictó la prisión preventiva y le otorgó la libertad, aunque el imputado tendrá estrictamente prohibido acercarse o contactar a la víctima por cualquier medio mientras avance el proceso legal.

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