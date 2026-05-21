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Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento

El cartel apareció este miércoles sobre una calle transitada, con un mensaje ofensivo dirigido a una directora. El episodio generó repercusiones entre vecinos y en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
angaco

Un hecho tan inusual como polémico sacudió este miércoles a Angaco, donde la aparición de un pasacalle con una acusación de tinte personal expuesta en plena vía pública despertó sorpresa, comentarios y malestar. El cartel fue colocado en una zona de circulación habitual, lo que amplificó su impacto entre quienes transitaron por el lugar a lo largo de la jornada.

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El mensaje, dirigido contra una mujer identificada con nombre y cargo como directora de una institución, incluía una fuerte acusación vinculada a una presunta relación sentimental: “Deja de acostarte con mi marido (rompiste una familia)”. La exposición pública del conflicto generó revuelo inmediato entre vecinos y automovilistas, además de replicarse rápidamente en redes sociales, donde circularon imágenes del pasacalle durante la tarde. La información fue dada a conocer por el portal Infoangaco.

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Vecinos de la zona manifestaron su sorpresa ante el contenido del mensaje, especialmente por la exposición directa de la mujer señalada, cuya identidad fue difundida sin filtros. En ese contexto, no faltaron comentarios críticos sobre la forma elegida para realizar la acusación.

Hasta el momento, no trascendió quién fue el responsable de colocar el cartel ni si la persona aludida realizó algún tipo de denuncia formal. Tampoco hubo comunicaciones oficiales por parte de autoridades policiales o judiciales en relación al hecho.

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