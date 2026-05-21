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Captaron el momento en que un caballo suelto volvió a poner en riesgo a conductores en rutas de Sarmiento

Un camionero registró al animal caminando sobre la calzada en Cochagual y revivió la preocupación por los accidentes ocurridos en Ruta 40.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video de un caballo suelto en medio de una ruta de Sarmiento en plena madrugada, volvió a causar preocupación.

El video de un caballo suelto en medio de una ruta de Sarmiento en plena madrugada, volvió a causar preocupación.

La presencia de animales sueltos en las rutas sanjuaninas volvió a generar alarma durante la madrugada de ayer miércoles, luego de que un chofer de carga grabara a un caballo caminando en plena calzada en la zona de Cochagual, departamento Sarmiento. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y reavivó la preocupación por los reiterados siniestros viales vinculados a equinos sueltos en distintos sectores de Ruta Nacional 40.

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Según relató el conductor, oriundo de Media Agua, regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral cuando se encontró de manera imprevista con el animal desplazándose exactamente por el medio de la ruta, en cercanías de la denominada “Esquina del Sauce”, en Cochagual.

Las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, muestran al caballo avanzando en plena oscuridad sobre la cinta asfáltica, una situación que representó un serio riesgo tanto para el camionero como para otros automovilistas que pudieran circular por el lugar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un camionero de Media Agua vivió momentos de tensión durante la madrugada al encontrarse con un caballo caminando en plena Ruta, en la zona de Cochagual, Sarmiento. El hecho ocurrió cerca de las 5:00 y quedó registrado en video. La situación reaviva la preocupación por los reiterados accidentes provocados por animales sueltos en las rutas sanjuaninas. Más info en @tiempodesanjuan #animalessueltos #caballo #sarmiento #sanjuan #tiempodesanjuan"
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El hecho volvió a encender las alarmas en torno a la problemática de los animales sueltos en las rutas de San Juan, especialmente en el departamento Sarmiento, donde en los últimos días ya se habían registrado accidentes de gravedad.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió sobre Ruta Nacional 40, en la zona de Colonia Fiscal Sur. Allí, una camioneta Fiat Strada y una trafic blanca impactaron contra un caballo que cruzó repentinamente la calzada durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, ambos conductores intentaron esquivar a varios animales, pero la escasa visibilidad y la sorpresiva aparición de uno de los equinos hicieron imposible evitar la colisión. A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad, aunque los vehículos sufrieron importantes daños materiales y uno de los caballos murió en el lugar.

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