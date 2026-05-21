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Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada

Los trabajos se realizaron en Rivadavia, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. Mirá en detalle todos los procedimientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Policía de San Juan desplegó este miércoles 20 de mayo un operativo de prevención y seguridad barrial que abarcó los departamentos del Gran San Juan. Las tareas, concentradas durante el horario de la tarde y la noche, tuvieron como resultado la aprehensión de más de 30 personas por diversas infracciones contravencionales y la recuperación de una motocicleta que había sido robada horas antes.

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Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se enmarcan en un plan orientado a reforzar la seguridad en las zonas con mayor demanda vecinal.

El mapa de las detenciones, departamento por departamento

Los distintos comandos y unidades operativas trabajaron de manera simultánea en el territorio, arrojando el siguiente balance detallado:

-Comando Este: Registró un total de 9 detenidos por distintas faltas contravencionales.

-Comando Sur (junto a Motorizada 2 y Unidad Operativa Teresa de Calcuta): Reportó 9 arrestos contravencionales y 1 caso en flagrancia. En este despliegue se logró recuperar una motocicleta Motomel 150 cc (color negra con vivos verdes) que presentaba pedido de secuestro por un robo ocurrido en la Capital.

-Jurisdicción de Comisarías 2ª y 29ª: El Dispositivo de Prevención y Seguridad especial en esta zona dejó un saldo de 4 aprehendidos, quienes quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 2ª.

-Santa Lucía: Las Unidades Operativas de los barrios Balcarce, Richet Zapata y Alto de Sierra Este unificaron esfuerzos y detuvieron a 11 personas, trasladadas a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

-Comando Radioeléctrico Oeste: Informó la detención de 4 personas, distribuidas de la siguiente manera: dos en la Comisaría 34°, una en la Comisaría 30° y una en la Comisaría 38°.

-Cuerpo de Motorizadas: La Motorizada N° 3 detuvo a 4 personas (una derivada a la Comisaría 30° y tres a la Comisaría 23°). La Motorizada N° 5 aprehendió a 2 personas (una trasladada a la Subcomisaría Cipolletti y la otra a la Comisaría 26°).

En un hecho destacado de la jornada, el personal policial montó un rápido operativo en las inmediaciones de Villa Hipódromo (Rawson). Minutos antes, a las 17:52, se había denunciado el robo de una motocicleta Motomel Serie 2 150cc en calle Pedro de Valdivia, Capital.

El dato: El seguimiento en tiempo real de los operadores de las cámaras del CISEM 911 fue clave para coordinar a las patrullas en la calle y cortar la vía de escape del sospechoso.

El procedimiento culminó con la detención de Oviedo Castro, de 31 años, quien fue atrapado a bordo del rodado sustraído. El malviviente quedó inmediatamente a disposición de la UFI Flagrancia.

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