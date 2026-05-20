Para atraer inversiones en su parque industrial, Angaco buscará adherirse al RIGI

En medio del inicio de la segunda ola de la minería en San Juan, con proyectos de gran envergadura como Vicuña y Hualilán, los departamentos que no tienen minería metalífera apuntan a recepcionar el llamado "derrame", es decir, a aquellas empresas que son proveedoras de la industria minera. Angaco lanzará su parque industrial en junio, tras un año y medio de haber recuperado el terreno, y para complementar esta labor, buscará adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Exportaciones, empleo y regalías Los millones de dólares y puestos de trabajo que dejará la mina de oro Hualilán en San Juan

Fuentes municipales confirmaron que el objetivo es presentar el parque industrial a la comunidad empresarial entre mediados y fines de junio. El predio, de 84 hectáreas, fue recuperado por el municipio en diciembre de 2024, luego de acordar un pago de $160 millones con los propietarios. La expropiación original se había realizado durante la gestión de José Castro (2015-2019), aunque más tarde el terreno se perdió durante la administración de Carlos Maza Peze.

Según indicaron, el municipio ya se encuentra en diálogo con varias empresas proveedoras mineras, algunas relacionadas a la metalmecánica, una industria fundamental para la minería. La metalmecánica es clave porque fabrica, repara y mantiene gran parte de los equipos e insumos que necesita la actividad minera para funcionar.

Pese a las intenciones de reactivar la industria en el departamento, lo cierto es que aún el municipio no cuenta con una pata fundamental para las inversiones: el RIGI. A dos años de la aprobación nacional, el Concejo nunca trató el proyecto para la adhesión municipal. En este sentido, confirmaron que sería una decisión del oficialismo municipal aprobar esta normativa para acompañar el lanzamiento del parque.