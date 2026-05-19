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Exportaciones, empleo y regalías

Los millones de dólares y puestos de trabajo que dejará la mina de oro Hualilán en San Juan

Challenger Gold presentó esta semana el estudio de prefactibilidad del proyecto aurífero ubicado en Ullum y se van conociendo más precisiones de exportaciones, empleos y regalías para la provincia.

Por Elizabeth Pérez
Proyecto Hualilán, en Ullum.&nbsp;

Proyecto Hualilán, en Ullum. 

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.

La mina de oro Hualilán, uno de los proyectos auríferos más avanzados de San Juan, dio un nuevo paso clave en su desarrollo al presentar ayer los resultados del Estudio de Prefactibilidad del denominado “Máster Hualilán”. Este martes se conoció el detalle de los puestos de trabajo que creará, las regalias y las exportaciones que impactarán en la economia sanjuanina.

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El informe técnico, fue encargado por Challenger Gold a la firma internacional Ausenco y según informó este martes, confirma el potencial económico del proyecto y proyecta cifras millonarias para la economía sanjuanina: exportaciones por más de 2.700 millones de dólares, 900 empleos y unos 287 millones en regalías provinciales pagos millonarios en regalías para la provincia.

Empleo y derrame económico

Según los datos difundidos por la compañía, el proyecto tendría un Valor Actual Neto (VAN) antes de impuestos de US$1.450 millones tomando como referencia un precio del oro de US$3.500 por onza, tal como publicó ayer Tiempo de San Juan. En un escenario con precios actuales del mercado, el VAN podría elevarse hasta los US$2.672 millones.

El estudio además prevé exportaciones superiores a los US$2.700 millones durante la vida útil de la mina, estimada en 14 años.

En materia laboral, Challenger Gold aseguró que Hualilán generará más de 900 puestos de trabajo. A eso se suman pagos estimados por US$287 millones en regalías provinciales y más de US$540 millones en impuestos y derechos de exportación para Argentina.

Cómo será el desarrollo de la mina y el RIGI

La estrategia de desarrollo planteada por la empresa contempla una operación en etapas. En una primera fase, el proyecto avanzará mediante un sistema de lixiviación en pilas y luego incorporará una planta de flotación convencional.

La compañía también confirmó que avanzará hacia el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), previsto para el tercer trimestre de 2026. Además, buscará adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y continuará evaluando futuras inversiones para ampliar la operación en San Juan.

En paralelo a la presentación del estudio, ayer se conoció la incorporación de Peter Marrone como presidente no ejecutivo de Hualilán. Marrone es una de las figuras más reconocidas de la minería internacional y lideró durante años la empresa Yamana Gold. Desde la firma destacaron que su llegada representa un fuerte respaldo al crecimiento de Hualilán y fortalece el posicionamiento internacional del proyecto sanjuanino.

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