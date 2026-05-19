Mejoras en La Rotonda: 10 empresas pelean por quedarse con las obras en el famoso centro de salud

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública destinada a la ampliación y refacción integral del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, ubicado en Rawson . La obra busca fortalecer la infraestructura sanitaria, optimizar el funcionamiento del establecimiento y mejorar las condiciones de atención para miles de familias del departamento y del Gran San Juan.

En esta instancia se registraron diez propuestas económicas, presentadas por las empresas Galvarini y Asociados Construcciones S.A.; Senda S.R.L.; Valdivieso Group S.R.L.; Sigma S.A.; Terusi Construcciones S.A.; Panacan S.R.L.; Perfil S.R.L.; CGC Construcciones S.R.L.; Bilbao Construcciones S.R.L.; e Ing. Julio Nacusi Construcciones S.R.L. Todas las ofertas fueron declaradas admisibles para su evaluación técnica y económica, de acuerdo con los requisitos establecidos en el proceso licitatorio.

El acto tuvo lugar en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda, ubicada en el Núcleo 6, 2.º piso del Centro Cívico. Participaron de la mesa de apertura el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la directora de Planificación y Proyecto, María Guadalupe Ariza; la jefa del Departamento Contable de Obras, Flavia Tejada; y la subjefa del Departamento Compras, Carolina Ciallella, en representación del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. La escribana actuante fue Analía Belén Cisternino Castillo, de la Escribanía de Gobierno.

Cumplida esta instancia administrativa, las áreas técnicas del Ministerio avanzarán con el análisis de las propuestas para determinar la futura adjudicación, conforme a los criterios establecidos en los pliegos licitatorios.

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Una intervención integral

La obra proyectada contempla la refacción de 2.881,3 m² y la ampliación de 603,83 m² del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, conocido como “La Rotonda”, un establecimiento sanitario estratégico para el departamento Rawson.

El proyecto surge como respuesta al crecimiento de la demanda y a la necesidad de reorganizar los espacios de atención, incorporando nuevos sectores y mejorando la funcionalidad general del edificio. La intervención permitirá ampliar la capacidad operativa del centro, optimizar los circuitos internos y generar mejores condiciones para pacientes y equipos de salud.

Entre las principales tareas previstas se destacan la ampliación del área de pediatría con ingreso independiente, la reorganización de laboratorio, farmacia y kinesiología, la mejora integral de consultorios, sanitarios y salas de espera, además de la modernización de las áreas administrativas y de los accesos.

La obra también incluye renovación de instalaciones cloacales y eléctricas, incorporación de luminarias LED, red de datos, grupo electrógeno y sistema contra incendio, junto con mejoras en climatización, cubiertas y carpinterías. Estas intervenciones permitirán elevar los estándares de seguridad, accesibilidad y confort del establecimiento.

El proyecto se ejecutará en cinco etapas especialmente planificadas para garantizar la continuidad de la atención médica y evitar el cierre del centro durante el desarrollo de la obra, asegurando así la prestación del servicio para la comunidad de Rawson y del Gran San Juan.