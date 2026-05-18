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"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

El testimonio de un exintegrante de una facción de la hinchada del Víbora se difundió en redes sociales y expone años de violencia, consumo de drogas y conflictos personales. El video fue publicado en TikTok y generó repercusión en los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un video publicado recientemente en la red social TikTok volvió a poner en foco la violencia vinculada al fútbol y las consecuencias del consumo problemático de drogas. El protagonista es Lucas Maximiliano Suárez, quien se presenta como exreferente de una banda de hinchas del Club Sportivo Desamparados, y relata en primera persona una historia atravesada por enfrentamientos, adicciones y rupturas familiares.

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Las imágenes fueron difundidas por la usuaria “lore_suarez4”, con perfil público, y muestran a Suárez en la popular del estadio conocido como El Serpentario, un espacio que aparece reiteradamente mencionado en su relato como escenario de hechos violentos ocurridos durante años.

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En su testimonio, el hombre describe episodios de extrema agresividad en el contexto de la hinchada. “Había tumultos, peleas de un lado a otro, pasillos llenos de sangre. Había familias, pero no nos interesaba nada”, señala. Según su reconstrucción, los enfrentamientos se producían por disputas internas, banderas o cuestiones de “respeto”, aunque admite que, con el tiempo, esas motivaciones perdieron sentido.

Suárez afirma que comenzó a involucrarse en este tipo de situaciones desde muy joven. “A los 15 empezaron las peleas. Éramos 10 y después pasamos a ser cientos”, indica. En ese contexto, asegura que la violencia creció hasta afectar la presencia de público familiar en la cancha: “Las familias dejaron de ir por lo que pasaba en la tribuna”.

El relato también da cuenta de una escalada en el consumo de sustancias. Según su testimonio, comenzó a fumar marihuana a los 12 años y al año siguiente probó cocaína por primera vez. “Fue algo que me agarró y no la pude dejar más”, sostiene. Describe un consumo progresivo hasta volverse dependiente: “Llegué a consumir todo el tiempo, ya no manejaba mi cuerpo”.

De acuerdo a lo que relata, la combinación entre la vida en la hinchada, la violencia y la adicción tuvo un fuerte impacto en su entorno personal. “Perdí mi familia, perdí mi casa, perdí todo”, afirma. En ese sentido, menciona conflictos con su madre y el progresivo distanciamiento de su hija, a quien -según sus palabras- dejó de ver al priorizar su permanencia en ese ambiente.

Uno de los momentos más críticos que describe es una sobredosis que, según afirma, lo dejó “al borde de la muerte”. A partir de ese episodio, señala que inició un proceso de cambio vinculado a su acercamiento a la religión, aspecto que menciona como parte de su recuperación personal.

El video superó los 3 mil “me gusta” y generó decenas de comentarios. Entre ellos, aparecen mensajes de personas que aseguran haber compartido aquellas experiencias con Suárez, mientras que otros destacan el relato como ejemplo de superación personal. También hubo intervenciones de usuarios vinculados a otras hinchadas que expresaron respeto por su testimonio.

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