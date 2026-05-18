Chiqui Tapia ya puede armar las valijas: la Justicia lo autorizó a viajar al Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado este lunes por el juez en lo penal económico Diego Amarante a salir del país para asistir al Mundial 2026. La medida quedó supeditada al depósito de una caución de 30 millones de pesos, en el marco de la causa en la que está procesado por presunta retención indebida de aportes.

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Según la resolución judicial, Tapia podrá ausentarse de Argentina entre el 27 de mayo y el 21 de julio. El dirigente iniciará su gira en Hungría, donde participará de compromisos institucionales vinculados a la CONMEBOL y a la AFA, para luego trasladarse a Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dentro de su agenda figura la asistencia a la final de la UEFA Champions League Final, prevista para el 30 de mayo en Budapest, además de los amistosos que disputará la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio en territorio estadounidense.

Posteriormente, el titular de la AFA participará de las distintas actividades oficiales y protocolares relacionadas con el Mundial, que se desarrollará entre el 10 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En la resolución, el magistrado sostuvo que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”. Además, destacó que Tapia cumplió “en tiempo y forma” con las exigencias impuestas en autorizaciones anteriores para viajar al exterior.

No obstante, el juez advirtió que cualquier modificación o incumplimiento respecto de las condiciones fijadas implicará una violación a los compromisos asumidos en el proceso judicial. También se estableció que Tapia deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.