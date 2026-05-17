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MLS

Con un golazo de Messi, el Inter Miami ganó por primera vez en su nuevo estadio

Fue 2 a 0 ante Portland Timbers. Fue un gran partido para el rosarino que también tuvo una asistencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con una actuación brillante de Lionel Messi, el Inter Miami le ganó 2-0 a Portland Timbers y consiguió el primer triunfo en el Nu Stadium, su nueva casa. El astro rosarino marcó un gol y brindó una asistencia para que Las Garzas se trepen a lo más alto de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos, al menos hasta que juegue Nashville SC (27).

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La primera ocasión del encuentro tuvo lugar a los cuatro minutos. Messi comandó un ataque del elenco de Miami por el centro, le cedió el balón a Luis Suárez, el uruguayo levantó el esférico y dejó al argentino de cara al gol, aunque apenas llegó a puntearlo y el arquero James Pantemis detuvo con facilidad.

Antes del cuarto de hora, Pantemis le volvió a negar el grito al local. El guardameta interpuso su humanidad cuando Suárez recibió dentro del área y remato y mandó la pelota al tiro de esquina.

Poco tiempo después, Pantemis salvó nuevamente a los Timbers. Ian Fray corrió al vacío desde la banda derecha, quedó mano a mano con el arquero y quiso picar la pelota, pero el arquero saltó y mandó el balón por línea final.

A los 30 minutos, llegó la apertura del marcador. Messi abrió pora Suárez, quien filtró para Telasco Segovia. El venezolano dejó el balón con un taco para la aparición del capitán argentino que no dudó y metió un zurdazo preciso para poner el 1-0.

Antes del final de la primera etapa, Inter Miami amplió la ventaja. Messi gambeteó y se metió adentro del área a pura habilidad y dejó a Germán Berterame de cara al gol, quien puso el 2-0.

En el inicio del complemento, Messi puso a correr al equipo y, tras una serie de pases, el balón quedó en posesión de Segovia, que se perdió el tercer tanto cuando intentó un disparo que se fue por arriba del travesaño.

A los 64 minutos, el astro rosarino tuvo otra chanche. Messi probó desde afuera del área, pero el balón se desvió en un defensor visitante, lo que le permitió a Pantemis agarrar la pelota sin mayores inconvenientes.

Poco tiempo después, al zurdo con pasado en Barcelona le volvieron a negar otro grito. En esa ocasión, fue el neozelandés Finn Surman quien se interpuso en su remate. De inmediato, Messi tuvo otra chance cuando enganchó para adentro y disparó, pero su tiro se fue apenas desviado.

A los 79 minutos, el arquero Dayne St. Clair salvó la valla de Las Garzas. Kristoffer Velde cabeceó dentro del área y exigió al guardameta que puso firmes sus manos.

Sobre el final, Pantemis le ahogó un nuevo grito a Messi cuando voló para taparle un tiro libre desde la derecha.

El próximo compromiso para el Inter Miami será el dominfo 24 de mayo, cuando se enfrente a Philadelphia, desde las 20:00 (hora de Argentina).

Fuente: Infobae

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