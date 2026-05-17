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Puntaje

Fúnez rompió la sequía y Jaurena le cambió la cara al equipo: el uno X uno del Verdinegro en el triunfazo ante Almagro

El 2-1 en José Ingenieros dejó varios puntos altos en el complemento. Fúnez aprovechó un blooper para abrir el partido, Monje liquidó el duelo y Díaz Robles apareció en un momento clave para sostener la victoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín tuvo un primer tiempo flojo, con poco juego asociado y escasa generación en ataque, pero mejoró muchísimo en el complemento y terminó consiguiendo una victoria clave ante Almagro. Juncos fue el más peligroso en la etapa inicial, mientras que Jaurena levantó notablemente en el segundo tiempo y fue determinante en varias jugadas ofensivas. El ingreso de Monje también fue importante para cerrar el triunfo. A continuación, el uno por uno del Verdinegro:

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Sebastián Díaz Robles (7): seguro cuando lo llamaron. Tapó una pelota clave ante Orlando en el complemento y nada pudo hacer en el descuento local.

Emanuel Aguilera (6): firme mientras estuvo en cancha. Venía de problemas físicos y salió con una molestia.

Hernán Zuliani (6,5): de menor a mayor. En el primer tiempo gravitó menos en ataque, pero en el complemento fue importante con sus subidas y asistió a Monje en el 2-0.

Facundo Nadalin (6): correcto en la marca y criterioso para cerrar su sector.

Nicolás Pelaitay (6): equilibrio y sacrificio en la mitad de la cancha.

Manuel Cocca (6): cumplió defensivamente y colaboró en la recuperación.

Sebastián Jaurena (7): flojo primer tiempo, pero cambió totalmente en el complemento. Generó peligro por banda, encaró y casi marca con una buena jugada individual.

Guillermo Acosta (5,5): intermitente, le costó entrar en juego.

Nazareno Fúnez (7): en el primer tiempo casi no le llegó la pelota, pero en el complemento estuvo atento para aprovechar el error del arquero y romper la sequía.

Gabriel Hachen (5): no logró conducir al equipo y salió golpeado en el segundo tiempo.

Bruno Juncos (7): el más activo en ataque durante la primera etapa. Intentó desequilibrar por banda y asociarse con Fúnez. En el segundo tiempo se apagó un poco antes de salir.

Ingresaron:

Mauro Osores: entró para fortalecer la defensa y cumplió.

Julián Marchio: aportó orden y presencia en el tramo final.

Federico Murillo: ayudó en la contención y el trabajo en mitad de cancha.

Leonardo Monje: ingresó por Hachen y terminó siendo decisivo: apareció sobre el cierre para empujar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo.

Sebastián González: entró para refrescar el mediocampo y colaborar en la presión final.

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