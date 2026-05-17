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Aprehensión

Como "panchos por su casa": detuvieron a dos hermanos que circulaban en una bicicleta robada por las calles de Pocito

Los jóvenes fueron interceptados durante un operativo preventivo del Comando Radioeléctrico Sur. La bicicleta había sido denunciada como robada y quedó secuestrada por orden judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos hermanos fueron detenidos en Pocito luego de ser sorprendidos circulando en una bicicleta que había sido denunciada como robada.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur durante recorridas preventivas por calle Frías, antes de Agustín Gómez.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados identificaron a dos hombres de 19 y 26 años, ambos domiciliados en el barrio San Martín. Los sospechosos se movilizaban en una bicicleta marca Moove de color verde oscuro.

Al verificar las características del rodado, los efectivos constataron que coincidía con una bicicleta denunciada como sustraída en inmediaciones de calle Quiroga al 899 Oeste.

Cuando fueron consultados sobre la procedencia del vehículo, los jóvenes aseguraron que la habían comprado a un hombre en el barrio Teresa de Calcuta.

Tras la intervención del sistema acusatorio, el fiscal Alejandro Solera dispuso que ambos quedaran vinculados a una causa por el presunto delito de encubrimiento.

La bicicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con la investigación del caso.

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