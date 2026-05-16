sábado 16 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Goleador

Omar Benavidez, la carta dorada de Desamparados: "Conseguimos lo que veníamos buscando"

El Víbora superó las complicaciones del primer tiempo, se acomodó en el partido y se quedó con el triunfo que lo mete en la siguiente fase. “El objetivo es el Regional y para eso hay que ganar todo”, afirmó uno de los protagonistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Desamparados.

Foto: Prensa Desamparados.

Gol, triunfo y clasificación. Desamparados cumplió el objetivo y se metió de lleno en el próximo Regional Amateur, la competencia que reúne a los mejores equipos del país en un mata a mata para llegar al Federal A. “Estamos muy contentos, es lo que venimos a buscar desde el primer día. Se nos está dando todo y vamos a seguir por este camino”, expresó Omar Benavidez tras el partido que terminó 1-0 ante Colón.

Lee además
desamparados le gano a colon, se quedo con la finalisima y jugara el regional amateur
Fútbol local

Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur
gol, clasificacion y fiesta verdiblanca: buscate en las fotos si estuviste alentando a desamparados
Galería

Gol, clasificación y fiesta verdiblanca: buscate en las fotos si estuviste alentando a Desamparados

El delantero del Víbora reconoció que en el primer tiempo el equipo no encontró su mejor versión: “Estábamos con el viento en contra, el clima medio raro, no estábamos acostumbrados. También el planteo de ellos nos complicó. No nos encontrábamos, pero después nos fuimos plantando bien, encontramos el juego y lo fuimos creciendo hasta que lo conseguimos”. }

La ventaja llegó en el momento justo y el equipo la supo sostener. “Es un equipo buenísimo, trabajamos todos los días para esto. Salió bien y conseguimos lo que veníamos buscando”, aseguró.

"Estamos todos bien, con un nivel muy alto. El que le toca jugar lo hace bien, y eso es buenísimo”. Con la cabeza puesta en lo que viene, dejó en claro que el objetivo sigue intacto: “Veníamos anímicamente bien, primeros en el torneo local. Vamos a seguir comprometidos. El objetivo es el Regional, y ahí hay que ganar todo”.

Seguí leyendo

Gran sábado para Tobías Martínez: se metió en el podio de la clasificación en las TC Pick Up

El sugestivo mensaje de Mauro Icardi en medio de los rumores de su salida del Galatasaray

A plena luz del día: cómo fue el robo en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y todo lo que se llevaron

El esperanzador mensaje de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026: "Muy difícil, pero no imposible"

Un ciclista sanjuanino fue víctima de un robo en Buenos Aires

¿El nocaut más rápido de la historia? Lo mandó a la lona en 5 segundos

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro y se llevan trofeos y medallas

Estados Unidos ya tiene la lista de los hinchas argentinos que tienen el Mundial prohibido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river vs. rosario central, en vivo: colidio destrabo el partido de penal
Minuto a minuto

River vs. Rosario Central, EN VIVO: Colidio destrabó el partido de penal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor
De terror

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan
El clima

Preparate, se viene el día más frío del año en San Juan

Policía controlando el ingreso en una escuela de San Juan.
La seguridad y el bolsillo

De "carga" a necesidad básica: el boom de los adicionales en la Policía de San Juan

Las chances de Uñac y otro capítulo de una guerra de nunca acabar
Análisis

Las chances de Uñac y otro capítulo de una guerra de nunca acabar

Te Puede Interesar

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura
Cultura

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura

Por Bautista Lencinas
Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

River vs. Rosario Central, EN VIVO: Colidio destrabó el partido de penal
Minuto a minuto

River vs. Rosario Central, EN VIVO: Colidio destrabó el partido de penal

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas
En Pocito

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo
Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo