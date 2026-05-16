Omar Benavidez, la carta dorada de Desamparados: "Conseguimos lo que veníamos buscando"

Gol, triunfo y clasificación. Desamparados cumplió el objetivo y se metió de lleno en el próximo Regional Amateur, la competencia que reúne a los mejores equipos del país en un mata a mata para llegar al Federal A. “Estamos muy contentos, es lo que venimos a buscar desde el primer día. Se nos está dando todo y vamos a seguir por este camino”, expresó Omar Benavidez tras el partido que terminó 1-0 ante Colón.

Fútbol local Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur

El delantero del Víbora reconoció que en el primer tiempo el equipo no encontró su mejor versión: “Estábamos con el viento en contra, el clima medio raro, no estábamos acostumbrados. También el planteo de ellos nos complicó. No nos encontrábamos, pero después nos fuimos plantando bien, encontramos el juego y lo fuimos creciendo hasta que lo conseguimos”. }

La ventaja llegó en el momento justo y el equipo la supo sostener. “Es un equipo buenísimo, trabajamos todos los días para esto. Salió bien y conseguimos lo que veníamos buscando”, aseguró.

"Estamos todos bien, con un nivel muy alto. El que le toca jugar lo hace bien, y eso es buenísimo”. Con la cabeza puesta en lo que viene, dejó en claro que el objetivo sigue intacto: “Veníamos anímicamente bien, primeros en el torneo local. Vamos a seguir comprometidos. El objetivo es el Regional, y ahí hay que ganar todo”.