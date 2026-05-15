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Estados Unidos ya tiene la lista de los hinchas argentinos que tienen el Mundial prohibido

El listado surge del programa Tribuna Segura, e incluye a 34.000 argentinos. ¿Quiénes son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Seguridad de la Nación envió a la Embajada de Estados Unidos en Argentina una lista con alrededor de 34 mil hinchas argentinos. Todos ellos tendrán prohibido el ingreso a los estadios durante el Mundial 2026, que se disputará en ese país entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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Los argentinos que no podrán viajar al Mundial 2026

La nómina incluye personas alcanzadas por el programa Tribuna Segura, es decir, con restricciones vigentes para acceder a eventos deportivos. Además, se suman unos 13.000 deudores alimentarios morosos.

La medida quedó establecida en la resolución 444/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Allí también se menciona el Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en seguridad entre ambos países, en el marco de la organización del torneo.

“Póngase a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos obrante en el Programa Tribuna Segura, en el marco de lo dispuesto por los acuerdos en materia de seguridad firmados con los organismos del gobierno de Estados Unidos, en atención a la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026”, indicaron.

Además, agrega: “Instrúyase a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el Protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura”.

La resolución también aclara que los datos deberán usarse únicamente con fines de planificación de seguridad durante el Mundial 2026: “Quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”.

En cuanto a los plazos, se establece que la información solo podrá utilizarse durante la competencia y hasta cinco días posteriores a su finalización, exclusivamente con fines operativos y de control.

Por último, se exige la eliminación total de los datos una vez concluido el evento. El país receptor deberá acreditar ante el Ministerio de Seguridad que se borró de forma definitiva toda la base de datos, sin conservar copias ni registros de ningún tipo.

Quiénes integran la lista de 34.000 hinchas argentinos que no podrán ir al Mundial

Según la información oficial, la nómina enviada a Estados Unidos incluye a las personas que cumplen las siguientes características:

  • Personas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol.
  • Deudores alimentarios morosos.
  • Hinchas sancionados por distintos motivos en el marco del Programa Tribuna Segura.

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