Video: un influencer sanjuanino, Julián Álvarez y el sueño cumplido del pequeño barbero

Lo que comenzó como un sueño compartido en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia que emocionó a miles de personas. Y gran parte de eso tuvo que ver con el apoyo del influencer sanjuanino Nachano , quien ayudó a viralizar el deseo del joven barbero hasta hacerlo realidad.

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Fue el propio Gael quien después mostró en sus redes cómo se vivió todo puertas adentro. Desde la previa cargada de ansiedad hasta el esperado cara a cara con el campeón del mundo, el joven compartió cada instante de una experiencia que difícilmente pueda olvidar.

En los videos y publicaciones se lo vio preparándose para el gran momento y con la mezcla lógica de felicidad y nervios. No era para menos: enfrente iba a estar uno de los futbolistas más importantes del país.

Cuando llegó el momento del corte, el clima fue de absoluta emoción. Concentrado y tratando de disfrutar cada segundo, Gael trabajó mientras Julián Álvarez se mostró cercano, relajado y predispuesto durante todo el encuentro.

Después de cumplir el sueño, el joven sanjuanino publicó un sentido mensaje de agradecimiento: “Estoy eternamente agradecido con todos ustedes por haberme cumplido el sueño”.

También tuvo palabras especiales para Julián, por haber aceptado el encuentro, para Nachano, por darle la oportunidad de que millones de personas conocieran su historia, y para sus padres, quienes lo acompañaron desde el primer momento.

El video: