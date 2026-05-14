Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Un trágico episodio ocurrió este jueves por la noche en Rivadavia , cuando un hombre que circulaba en bicicleta se descompensó en plena vía pública y murió minutos después. La víctima fue identificada como Osvaldo Guevara , de 77 años.

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El hecho se registró cerca de las 20 horas sobre Avenida Ignacio de la Roza, a la altura del cruce con calle Chacabuco, en una zona de intenso tránsito vehicular. Según informaron fuentes policiales, el hombre se trasladaba en su bicicleta cuando sufrió una descompensación y cayó al pavimento.

Tras el episodio, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia. Sin embargo, poco después se constató el fallecimiento del ciclista.

En principio, las primeras informaciones indican que no habría intervención de terceros en el hecho, aunque las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió el deceso.

Personal policial realizó las primeras medidas de rigor en la escena y tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación. Mientras tanto, se desplegó un importante operativo de tránsito para evitar mayores complicaciones en una franja horaria de máxima circulación vehicular.