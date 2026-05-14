viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

La víctima tenía 77 años y falleció este jueves por la noche mientras circulaba en bicicleta por una transitada zona del departamento. Investigan las circunstancias del deceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclista fallecido en Rivadavia

Un trágico episodio ocurrió este jueves por la noche en Rivadavia, cuando un hombre que circulaba en bicicleta se descompensó en plena vía pública y murió minutos después. La víctima fue identificada como Osvaldo Guevara, de 77 años.

Lee además
Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa
los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa global market seguiran en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

El hecho se registró cerca de las 20 horas sobre Avenida Ignacio de la Roza, a la altura del cruce con calle Chacabuco, en una zona de intenso tránsito vehicular. Según informaron fuentes policiales, el hombre se trasladaba en su bicicleta cuando sufrió una descompensación y cayó al pavimento.

Tras el episodio, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia. Sin embargo, poco después se constató el fallecimiento del ciclista.

En principio, las primeras informaciones indican que no habría intervención de terceros en el hecho, aunque las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió el deceso.

Personal policial realizó las primeras medidas de rigor en la escena y tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación. Mientras tanto, se desplegó un importante operativo de tránsito para evitar mayores complicaciones en una franja horaria de máxima circulación vehicular.

Seguí leyendo

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas

Dictaron 8 meses de prisión preventiva para "El Judas" por el crimen en el B° Alameda: el video de la agresión

Secuestraron armas, drogas y animales silvestres en dos allanamientos en Pocito

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Nuevo revés judicial para el presidente de Villa Elisa, acusado de quedarse con $13.000.000 de la Unión Vecinal

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Te Puede Interesar

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Por Walter Vilca
Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi
Otra vez sopa

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad