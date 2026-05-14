jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Dictaron 8 meses de prisión preventiva para "El Judas" por el crimen en el B° Alameda: el video de la agresión

La jueza Gloria Verónica Chicón resolvió este jueves dejar en la cárcel de forma preventiva a Mario Josué Ríos, alias “El Judas”. Quedó acusado por el homicidio de Cristian Castro y por las lesiones sufridas por el hermano de la víctima tras una violenta agresión ocurrida el pasado 18 de abril en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda
por miedo, no lo denuncian: la frase que resume el peligroso prontuario de el judas, acusado de matar a un hombre en rawson
Impactante

"Por miedo, no lo denuncian": la frase que resume el peligroso prontuario de "El Judas", acusado de matar a un hombre en Rawson

La audiencia estuvo encabezada por la jueza de garantías Gloria Verónica Chicón, con la participación del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, la ayudante fiscal Hilda Rojas y la defensora oficial Cecilia Mut. Allí, el Ministerio Público Fiscal imputó a Ríos por el delito de homicidio simple, en calidad de autor, por la muerte de Cristian Castro, y también por lesiones leves contra Brian Castro, hermano de la víctima.

image
El fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Hilda Rojas.

El fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Hilda Rojas.

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reconstruyó la secuencia ocurrida durante la madrugada del 18 de abril en el barrio Alameda, en Rawson. Según detallaron, Ríos se encontraba inicialmente huyendo de personal policial y, cerca de las 2 de la madrugada, intentó ingresar a una vivienda donde residían los hermanos Castro. Como le impidieron el ingreso, el acusado se retiró del lugar.

Sin embargo, horas más tarde, cerca de las 5:30, regresó acompañado por dos sujetos identificados como Luis y Esteban Gutiérrez. Allí comenzó una discusión con Cristian y Brian Castro que terminó de manera violenta. Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, Ríos tomó una piedra del suelo, la colocó dentro de una remera y la utilizó a modo de boleadora para atacar a Cristian Castro, provocándole graves lesiones en la cabeza. Luego también golpeó a Brian Castro cuando intentó intervenir para defender a su hermano.

Los investigadores señalaron que la agresión fue observada por varios vecinos. Enfrente del lugar donde ocurrió el ataque se desarrollaba un cumpleaños familiar en una casa del barrio, por lo que distintos testigos salieron al escuchar los gritos y presenciaron parte de la pelea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2055033763680174116&partner=&hide_thread=false

Entre ellos mencionaron el nombre de vecinos, quienes declararon haber visto el altercado entre Ríos y los hermanos Castro. Según indicaron en la audiencia, los testigos también advirtieron que Cristian Castro tenía dificultades para movilizarse porque había sido operado y utilizaba muletas.

Además, el MPF incorporó registros de cámaras de seguridad aportados por un vecino identificado como Javier Ibaceta. Aunque el hombre no presenció directamente la agresión, las filmaciones captaron parte de la secuencia ocurrida alrededor de las 5:34 de aquella madrugada y fueron entregadas a la UFI de Delitos Especiales.

image
La abogada defensora Cecilia Mut.

La abogada defensora Cecilia Mut.

Los fiscales remarcaron además que, tras el ataque, Ríos y los acompañantes se retiraron del lugar. Horas después, cerca de las 15:30 del mismo 18 de abril, el acusado fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Sur en el marco de un expediente contravencional. En ese procedimiento también constataron que tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

El caso

Cristian Castro, de 32 años, permaneció internado en grave estado en el Hospital Rawson y murió el 27 de abril, nueve días después del ataque. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo de cráneo severo y además presentaba una infección de meningitis, elementos que quedaron incorporados en la investigación judicial.

Sin embargo, la defensa oficial intentó cuestionar el nexo causal entre la agresión y el fallecimiento. La abogada Cecilia Mut sostuvo ante la jueza que “no está clara” la causa de muerte, debido a que el informe médico menciona tanto el traumatismo craneal como la infección de meningitis.

image
Cristian Castro, víctima de un asesinato con un ladrillo.

Cristian Castro, víctima de un asesinato con un ladrillo.

Pese a ese planteo, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó ocho meses de prisión preventiva para Ríos, quien ya se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por una condena previa de un año de prisión efectiva por delitos de robo y hurto calificado por escalamiento.

Durante la audiencia también se conoció que el acusado posee al menos cuatro condenas anteriores. La última había sido dictada el pasado 20 de abril de 2026 en otra causa vinculada a delitos contra la propiedad.

Temas
Seguí leyendo

En la mira: estos son los financistas sanjuaninos sospechados de una megaestafa

Secuestraron armas, drogas y animales silvestres en dos allanamientos en Pocito

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Nuevo revés judicial para el presidente de Villa Elisa, acusado de quedarse con $13.000.000 de la Unión Vecinal

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño

Grave caso de violencia de género en Santa Lucía: le dio una golpiza a su pareja al frente de sus cuatro hijos

Lo allanaron en Pocito y le secuestraron un revólver y mucha munición: ahora pasará más de 1 año en el penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Imagen ilustrativa
Robo en Pocito

Otro asalto contra un conductor de DiDi motos y de nuevo en el barrio Teresa de Calcuta

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Situación

Por la importación de tomate de Chile y China, productores de San Juan estiman que la producción cayó hasta un 40%

Por Guillermo Alamino
En la mira: estos son los financistas sanjuaninos sospechados de una megaestafa
Investigación

En la mira: estos son los financistas sanjuaninos sospechados de una megaestafa

Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril
Según el Indec

Con un 2,1%, Cuyo fue la región con la inflación más baja del país durante abril

Dictaron 8 meses de prisión preventiva para El Judas por el crimen en el B° Alameda: el video de la agresión
Tribunales

Dictaron 8 meses de prisión preventiva para "El Judas" por el crimen en el B° Alameda: el video de la agresión

Ministros de las Cortes del país sesionan en San Juan y firman acuerdo con FOPEA
Justicia

Ministros de las Cortes del país sesionan en San Juan y firman acuerdo con FOPEA