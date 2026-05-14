Dictaron 8 meses de prisión preventiva para "El Judas" por el crimen en el B° Alameda: el video de la agresión

La causa por el crimen ocurrido en el barrio Alameda avanzó este jueves con una audiencia clave en la que la Justicia formalizó la imputación contra Mario Josué Ríos, conocido como “El Judas” . Finalmente, la magistrada dictó ocho meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación por la muerte de Cristian Castro.

Impactante "Por miedo, no lo denuncian": la frase que resume el peligroso prontuario de "El Judas", acusado de matar a un hombre en Rawson

Crimen de Cristian Castro Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

La audiencia estuvo encabezada por la jueza de garantías Gloria Verónica Chicón, con la participación del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, la ayudante fiscal Hilda Rojas y la defensora oficial Cecilia Mut. Allí, el Ministerio Público Fiscal imputó a Ríos por el delito de homicidio simple, en calidad de autor, por la muerte de Cristian Castro, y también por lesiones leves contra Brian Castro, hermano de la víctima.

image El fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Hilda Rojas.

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reconstruyó la secuencia ocurrida durante la madrugada del 18 de abril en el barrio Alameda, en Rawson. Según detallaron, Ríos se encontraba inicialmente huyendo de personal policial y, cerca de las 2 de la madrugada, intentó ingresar a una vivienda donde residían los hermanos Castro. Como le impidieron el ingreso, el acusado se retiró del lugar.

Sin embargo, horas más tarde, cerca de las 5:30, regresó acompañado por dos sujetos identificados como Luis y Esteban Gutiérrez. Allí comenzó una discusión con Cristian y Brian Castro que terminó de manera violenta. Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, Ríos tomó una piedra del suelo, la colocó dentro de una remera y la utilizó a modo de boleadora para atacar a Cristian Castro, provocándole graves lesiones en la cabeza. Luego también golpeó a Brian Castro cuando intentó intervenir para defender a su hermano.

Los investigadores señalaron que la agresión fue observada por varios vecinos. Enfrente del lugar donde ocurrió el ataque se desarrollaba un cumpleaños familiar en una casa del barrio, por lo que distintos testigos salieron al escuchar los gritos y presenciaron parte de la pelea.

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Entre ellos mencionaron el nombre de vecinos, quienes declararon haber visto el altercado entre Ríos y los hermanos Castro. Según indicaron en la audiencia, los testigos también advirtieron que Cristian Castro tenía dificultades para movilizarse porque había sido operado y utilizaba muletas.

Además, el MPF incorporó registros de cámaras de seguridad aportados por un vecino identificado como Javier Ibaceta. Aunque el hombre no presenció directamente la agresión, las filmaciones captaron parte de la secuencia ocurrida alrededor de las 5:34 de aquella madrugada y fueron entregadas a la UFI de Delitos Especiales.

image La abogada defensora Cecilia Mut.

Los fiscales remarcaron además que, tras el ataque, Ríos y los acompañantes se retiraron del lugar. Horas después, cerca de las 15:30 del mismo 18 de abril, el acusado fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Sur en el marco de un expediente contravencional. En ese procedimiento también constataron que tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

El caso

Cristian Castro, de 32 años, permaneció internado en grave estado en el Hospital Rawson y murió el 27 de abril, nueve días después del ataque. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo de cráneo severo y además presentaba una infección de meningitis, elementos que quedaron incorporados en la investigación judicial.

Sin embargo, la defensa oficial intentó cuestionar el nexo causal entre la agresión y el fallecimiento. La abogada Cecilia Mut sostuvo ante la jueza que “no está clara” la causa de muerte, debido a que el informe médico menciona tanto el traumatismo craneal como la infección de meningitis.

image Cristian Castro, víctima de un asesinato con un ladrillo.

Pese a ese planteo, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó ocho meses de prisión preventiva para Ríos, quien ya se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por una condena previa de un año de prisión efectiva por delitos de robo y hurto calificado por escalamiento.

Durante la audiencia también se conoció que el acusado posee al menos cuatro condenas anteriores. La última había sido dictada el pasado 20 de abril de 2026 en otra causa vinculada a delitos contra la propiedad.