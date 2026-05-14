Secuestraron armas, drogas y animales silvestres en dos allanamientos en Pocito

Efectivos de la Unidad Rural N°4 y de la División Policía Rural realizaron dos allanamientos en Pocito, donde secuestraron armas de fuego, drogas, aves autóctonas y animales silvestres. Por este hecho, un hombre de 32 años quedó detenido y otro fue infraccionado por no contar con habilitación para la tenencia de fauna.

Insólito Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Barrio Smata Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

El primero de los trabajos se desarrolló en calle Mendoza Vieja s/n, en Villa Pons, Carpintería, con la presencia del veedor judicial del Juzgado de Faltas y Convivencia. En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre de apellido Nievas, de 32 años.

image

image

Durante la requisa, la Policía secuestró tres benteveos que estaban enjaulados, una jaula vacía, varios cuchillos de diferentes tamaños y dos rifles de aire comprimido.

Sin embargo, el hallazgo más comprometedor surgió con la intervención de personal de Drogas Ilegales. Allí encontraron 2 kilos de flores y otros 2 kilos de hojas de cannabis, además de distintos elementos presuntamente utilizados para la comercialización, entre ellos una balanza, pipas, papel para armado, un picadero y cigarrillos armados.

image

image

Por disposición de la Dra. Carolina Menéndez, Nievas quedó vinculado a una causa en la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

En paralelo, en el mismo domicilio se inició un legajo judicial por la intervención de la UFI Flagrancia, luego del secuestro de seis armas de fuego: cinco armas largas y un revólver. También incautaron cartuchos de distintos calibres, entre ellos 22, 12, 16, 14 y 18, además de otros que aún deben ser peritados.

El ayudante fiscal Mario Alberto Quiroga ordenó el secuestro de todo el armamento y la detención del sospechoso, quien quedó alojado en la Comisaría 7ª de Pocito.

image

En un segundo allanamiento, realizado en calle 8 entre Lemos y Mendoza, los uniformados encontraron dos llamas, un guanaco y dos ciervos en poder de un hombre de apellido Narváez, de 48 años.

Según indicaron las fuentes, el hombre no contaba con la habilitación correspondiente para la tenencia de esos animales silvestres y autóctonos. Por disposición de la Dra. Aciar, del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, los animales quedaron en calidad de depósito judicial hasta que se concrete su traslado.