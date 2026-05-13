En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Soñar con tener un Ecoparque le puede ocurrir a cualquiera, concretarlo a muy pocos. Rubén Rubiño, un resiliente eterno, literalmente lo soñó, y en 1999 compró un terreno que fue parquizando lentamente, y desde hace siete trabaja con su esposa y tres hijas para convertir dos hectáreas en un espacio educativo de flora y fauna, de conservación de la biodiversidad, y hasta del cuidado de animales silvestres en forma transitoria cuando lo demanda el área ambiental de la provincia. Para lograrlo, estudió, cuidó cada detalle y, sobre todo, pidió asesoramiento a quienes habían trabajado en los mejores ecoparques de Argentina y el mundo, y gracias al impulso de esas personas se animó a abrir las puertas hace dos semanas porque él sigue pensando que “aún le falta”. Aquí un recorrido por esos senderos que hablan de años de trabajo.

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Para llegar a Tacuará, no hace falta recorrer muchos kilómetros desde la capital sanjuanina. Cerca de 18, o un poquito más, según el punto de partida. De fácil acceso, porque con sólo tomar la Ruta 40 al norte–ahora autopista en ese tramo-, se llega hasta Albardón, luego se ubica fácilmente la calle Nacional que lleva directo al Ecoparque situado a 100 metros antes de llegar al canal de Campo Afuera. Un gran portón se abre para ingresar a senderos rodeados de frutales por los cuales se han diseñado dos circuitos para evitar amontonamientos de alumnos o visitantes y así optimizar la información brindada por alguno de los cuatro guias –Diego, Emilse, Karina y Natalia-.

Este sueño comenzó junto con la pasión de Rubén por los animales y la naturaleza, tanto que se describe como un “veterinario frustrado”, porque no pudo realizar la carrera tras recibirse de enólogo. Claro que esta otra pasión no fue dejada de lado. Muy a la vista de los visitantes hay un edificio en construcción avanzada que será una bodega boutique donde se producirán los vinos del Ecoparque.

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Su vínculo con los animales data desde hace mucho, al punto que durante un tiempo se dedicó a la importación de especies exóticas, algo muy costoso si se cuenta con todos los permisos, autorizaciones y pago de impuestos que exige el gobierno nacional. No obstante eso le permitió en el 2008 comenzar a criar y reproducir distintas especies. Tanto que allí se pueden ver varias nacidas en un criadero lindante, también de la familia Rubiño.

El sendero continua por los espacios donde se encuentran los cobayos, con carteles explicativos, además de los detalles que dan los guías que permiten conocer origen , modo de vida, y cuidados para su correcta alimentación y sanidad. A cada paso hay espinillos, algarrobos blancos y negros, aguaribay, chañares, acacias, breas, casuarinas, cañas tacuara, chilcas, higueras, frutales, entre otros.

Los animales son los que más atraen a los chicos y así lo manifiestan los alumnos de 3ro C y D de la Escuela Juan Mantovani que visitaban el espacio el día de la nota, acompañados por las seños Gabriela Corzo y Fernanda Lara.

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El recorrido continua por conejos de distintas razas, faisanes, pavos reales, gallinas de las conocidas y otras poco vistas, ovejas, burros, vacas, gansos de todo tipo, maras, tortugas, y grandes jaulas donde viven los psittácidos (diversidad de loros , guacamayos, cacatúas y cotorras), que deslumbran por sus colores.

Por otro lado están las gallinas y algún gallo que se resisten al espacio asignado y son los que se pueden ver sueltos esperando las visitas. En el medio de todo esto hay un gran salón de eventos rodeados de juegos infantiles que los alumnos aprovechan al máximo. Todos adaptados al entorno y al cuidado del espacio.

“Una de las personas que me dio una mirada en todo esto fue el director de Temaikén, el ecoparque más grande de Sudamérica ubicado en Escobar, Buenos Aires. El vino varias veces, me sugirió muchas cosas y tomé sus consejos. Además capacitó a los guías”, cuenta Rubiño.

Una vez que los chicos conocen el lugar, pasan por el estanque, miran de cerca a los animales, la flora, juegan, toman la merienda en la decenas de mesas que hay en los espacios de descanso, también reciben un diploma de explorador que se encargan de realizar Guadalupe (28); Martina (25) y Rosario (18), hijas de Rubén y su esposa Natalia Lorenzo (profesora de Nivel Inicial y también guía del emprendimiento).

ecoalumnos Alumnos de Tercer grado de la Escuela Juan Mantovani junto a Diego, el guía encargado de realizar la visita educativa.

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“Acá no había nada, ni un árbol. Empecé de cero porque lo había soñado y tardé años. Antes comencé con la importación de animales hasta que no pude más por los costos y la devaluación. Estoy inscripto en Fauna desde el 2008 y desde 2014 a nivel nacional, y cuento con todos los permisos y habilitaciones. Acá, cada animal, cada ave, está perfectamente cuidado”, dice Rubiño quien continúa con la actividad reproductiva, sobre todo de psittácidos de pequeño, mediano y gran porte.

La familia Rubiño Lorenzo, a pleno, trabaja en la Ecogranja, al punto que cada uno tiene tareas a cumplir. No es para menos si las tres hijas han crecido con la construcción de todo el parque.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón Tras siete años de trabajo, la familia Rubiño logró abrir las puertas de un espacio que recibe alumnos de lunes a viernes, y público en general (sábados, domingos y feriados). Allí encontrarán flora y fauna autóctona y exótica, además de espacios para el descanso y el juego. Lee la nota completa en www.tiempodesanjuan.com @perezmyriam177 #ecoparque #sanjuan #tiempodesanjuan #florayfauna" View this post on Instagram

Algo curioso es que a pesar del poco tiempo que abrió las puertas al público (15 días), tiene agenda completa para todo el mes e inicio del próximo, teniendo en cuenta que las escuelas deben pedir reserva a @ecoparque.tacuara, para turnos tanto de mañana como de tarde. En tanto el público en general puede asistir sin reserva los dias sábados, domingos y feriados de 13 a 19,30 (5 mil pesos la entrada para todos).

Así Tacuará se convierte en el tercer espacio de flora y fauna en ese departamento–junto a Granja Tía Nora en el ingreso al departamento-, y a El Rosal en distrito El Rincón-. Un recorrido interesante para un Albardón ecológico, gestado por particulares.

ecofamilia Rubén, Natalia y sus tres hijas, en el Ecoparque durante una jornada de trabajo con alumnos de una escuela albardonera.

Rubiño, el ciclista resiliente

No hay dudas que Rubiño, el autor de Tacuará, es un resiliente. Siendo ciclista, a los 22 años, sufrió un accidente en una competencia en Chucuma donde una combi le aplastó la espalda con sus ruedas, lo que le provocó múlltiples fracturas, incluida la columna vertebral. Estuvo en cama ortopédica seis meses y luego de largo tiempo logró recuperarse. Pensó que nunca más iba a correr, pero contra todo pronóstico hace ciclismo de ultradistancia -700 a 800 kilómetros sin parar-. Tanto es así que clasificó para el mundial que se realizará en Australia y que tras una promesa al Cura Brochero viajará el próximo mes a ese paraje en Córdoba. Por supuesto lo hará en bicicleta, y lamentablemente por una cuestión de costos no viajará a la competencia internacional. Igual el agradecimiento vale!