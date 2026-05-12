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El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior

Tras la expectativa que generó el rumor semanas atrás, el fenómeno cuartetero del momento confirmó su presentación en el estadio de la calle Sargento Cabral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de semanas de especulaciones y tras un anticipo que circuló con fuerza el mes pasado entre los seguidores del género, finalmente se confirmó el desembarco de uno de los fenómenos más convocantes del cuarteto actual en la provincia. La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo se presentarán oficialmente en San Juan el próximo 24 de mayo.

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El escenario elegido para el reencuentro con el público local será el Club Colón Junior, espacio que se prepara para albergar una noche que promete ser a sala llena, considerando el presente de la dupla cordobesa que lidera los rankings de streaming y agota localidades en cada punto del país que visita. El show servirá para repasar los éxitos que han consolidado a "La Muela" y a "Kesito" Pavón como una de las sociedades más exitosas de la música popular actual.

La fecha del 24 de mayo, establecida en la víspera del feriado nacional, facilita la llegada de fanáticos de distintos departamentos hacia el club de la calle Sargento Cabral. Con esta confirmación se cierra la incertidumbre que rodeaba al evento, luego de que diversas lecturas preliminares sobre la agenda de los artistas se difundieran en redes sociales durante las últimas semanas. En los próximos días se darán a conocer los puntos de venta y los precios de las entradas para lo que se perfila como uno de los eventos bailables más importantes del semestre en San Juan.

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