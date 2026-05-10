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El sentimiento cuyano se une por Ximena

La comunidad artística y musical de San Juan se moviliza para ayudar a Ximena Giovenco, quien debe afrontar una compleja y urgente cirugía de trasplante óseo. Una peña solidaria con grandes músicos y sabores regionales buscará recaudar fondos para su extenso tratamiento.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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El ambiente artístico cuyano se unirá el próximo 7 de junio para ayudar a Ximena Giovenco. Será a través de una peña solidaria que busca recaudar fondos para una joven que ha demostrado una entereza admirable frente a una realidad de salud sumamente compleja.

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La historia de Ximena es una de lucha constante desde su infancia. A los ocho años, fue diagnosticada con un osteosarcoma de fémur, un tipo de cáncer óseo que cambió su vida y la obligó a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas durante su etapa de crecimiento. A lo largo de los años, se le colocó una prótesis que debió ser reemplazada en dos oportunidades para adaptarse al desarrollo de su cuerpo. Sin embargo, hoy el panorama presenta un nuevo y urgente desafío.

Actualmente, Ximena padece una ruptura de sindesmosis tibial de peroné distal y una complicación en su rodilla en la zona de la prótesis femoral. Esta situación clínica ha derivado en la necesidad de una cirugía masiva de carácter urgente. La intervención consistirá en un trasplante óseo proveniente del Banco de Huesos del Hospital Garrahan, un procedimiento de alta complejidad técnica y logística. Ante la magnitud de la operación y los extensos (y costosos) tiempos de recuperación que vendrán después, la comunidad artística ha decidido no quedarse de brazos cruzados.

Una guitarra por una causa

El motor de este evento es la música, pero el combustible es el afecto. Daniel Giovenco, reconocido cantautor sanjuanino y padre de Ximena, es quien encabeza esta convocatoria que promete ser un encuentro genuino de amigos y referentes de nuestra cultura. Con la sencillez que lo caracteriza, Daniel explicó que la grilla de artistas es casi lo de menos cuando el propósito es tan grande.

"Hay una peña de varios amigos músicos. No hay mucho para decir, no tengo una grilla definida ni quiero dar nombres porque ya hay muchos anotados y todos son muy buenos", comentó Daniel con la voz de quien se siente respaldado por su querida cuyanía.

Esta falta de un "line-up" formal responde a la espontaneidad del gesto: músicos locales de gran trayectoria se han puesto a disposición para subir al escenario y aportar su arte para que Ximena pueda afrontar el tratamiento postoperatorio. Será un mediodía/tarde de tonadas, zambas y el infaltable calor de las cuerdas, donde lo que prime sea la voluntad de ayudar.

Gastronomía con sello regional

Como toda buena peña sanjuanina, el encuentro no solo alimentará el alma con canciones, sino que también ofrecerá una propuesta gastronómica ideal para combatir las bajas temperaturas y compartir un momento ameno. La organización ha previsto un menú que promete ser el deleite de los asistentes.

"Va a haber un menú interesante, donde el protagonismo lo tendrán unas lentejas bien ‘ponzudas’, con chorizo, panceta y chancho", detalló Giovenco, anticipando un plato contundente que simboliza, de alguna manera, esa energía y fuerza que Ximena necesita para esta nueva etapa.

La recaudación total de lo consumido y de las entradas será destinada íntegramente a solventar los gastos de traslado, insumos médicos y la rehabilitación posterior a la cirugía de trasplante óseo. Dado que los tiempos de recuperación se prevén prolongados, el apoyo económico resulta vital para que la familia pueda concentrarse exclusivamente en el bienestar de la joven.

La cita ya está en marcha y la invitación queda abierta para todos. Se invita a los asistentes a acercarse no solo por la calidad artística que garantiza el círculo de músicos locales, sino por el imperativo ético de acompañar a una familia querida en un momento bisagra.

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