viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

Natalie Pérez presentará la intimidad de su "CASA" en el Teatro Sarmiento

La multifacética artista argentina compartirá su show el próximo 24 de octubre en San Juan. Una propuesta que promete un recorrido sensorial por sus raíces, sus éxitos y la calidez que caracteriza su presente musical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La escena cultural de San Juan se prepara para recibir a una de las figuras más completas y carismáticas del espectáculo nacional. Natalie Pérez, la artista que ha logrado borrar las fronteras entre la actuación y la música con una naturalidad envidiable, confirmó su presentación en la provincia para el próximo 24 de octubre. La cita tendrá lugar en el emblemático Teatro Sarmiento, un escenario que se viste de gala para albergar "CASA", el concepto que define su actual gira y su conexión más profunda con el público.

Lee además
el detalle sanjuanino en las vacaciones de luis brandoni, dias antes de morir
Redes

El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir
mirtha legrand sera condecorada por la corona espanola: que otros argentinos recibieron la distincion
Una elegida

Mirtha Legrand será condecorada por la Corona española: qué otros argentinos recibieron la distinción

"CASA" no es solo el nombre de una gira; es una invitación. Tras años de consolidar su carrera musical con álbumes como Diezotres y Detox, y de cautivar a las audiencias con hits como "Algo Tiene" o "En las Olas", Natalie decidió que este ciclo debía centrarse en la calidez de lo propio. El show propone una puesta en escena cuidada y estética —como se vislumbra en el arte visual del evento— donde la instrumentación orgánica y su voz cristalina son las protagonistas.

La propuesta busca recrear esa atmósfera íntima que ocurre cuando las canciones nacen: entre cuatro paredes, con total honestidad. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que fusiona el pop, la cumbia, el folclore y ritmos rioplatenses, demostrando la versatilidad de una intérprete que no teme explorar nuevos géneros.

WhatsApp Image 2026-05-08 at 13.41.55

El fenómeno Natalie

Desde su irrupción definitiva en la industria musical, Natalie Pérez ha demostrado que su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una identidad artística sólida. Su capacidad para conectar con las emociones cotidianas, el desamor, la alegría y la búsqueda personal, la ha posicionado como una referente para una generación que busca autenticidad. En San Juan, se espera que el encuentro sea un ida y vuelta constante, donde la energía de la artista se fusione con el calor del público local.

Para aquellos que no quieran perderse esta experiencia, los detalles son los siguientes:

  • Fecha: 24 de octubre.

  • Lugar: Teatro Sarmiento, San Juan.

  • Venta de entradas: Disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com.

Seguí leyendo

El rito ricotero vuelve a San Juan: Rey Garufa promete una noche de "joyas inéditas" y mística pura

Récord en Río de Janeiro: Shakira reunió 2 millones de personas y sobrepasó a Madonna

Conmoción total en Gran Hermano tras la salida de una participante por la salud de su mamá

Trueno llevó el "turrazo" argentino al living de Jimmy Fallon

Ordenaron la detención de Felipe Petinatto en una causa por estafas

Tras el éxito en el Teatro del Bicentenario, "Cantando y sonando Tango" llega a Molleja Estudio

Thelma Fardin celebró la condena firme de Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Momento desgarrador: así se enteró Manuel de Gran Hermano Generación Dorada del fallecimiento de su perra Ámbar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el detalle sanjuanino en las vacaciones de luis brandoni, dias antes de morir
Redes

El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.
Posible fraude

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Te Puede Interesar

Hantavirus: San Juan activa protocolos preventivos y lucha anti ratas tras el brote en el crucero
Salud pública

Hantavirus: San Juan activa protocolos preventivos y lucha anti ratas tras el brote en el crucero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las secuelas del viento Zonda en Capital, con ramas caídas en las calles.
Otra vez sopa

Rige un nuevo alerta meteorológico por fuertes vientos para San Juan

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja inversora que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000 video
En un juicio abreviado

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja "inversora" que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.
Día de la Minería en San Juan

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep