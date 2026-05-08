Natalie Pérez presentará la intimidad de su "CASA" en el Teatro Sarmiento

La escena cultural de San Juan se prepara para recibir a una de las figuras más completas y carismáticas del espectáculo nacional. Natalie Pérez, la artista que ha logrado borrar las fronteras entre la actuación y la música con una naturalidad envidiable, confirmó su presentación en la provincia para el próximo 24 de octubre. La cita tendrá lugar en el emblemático Teatro Sarmiento, un escenario que se viste de gala para albergar "CASA", el concepto que define su actual gira y su conexión más profunda con el público.

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"CASA" no es solo el nombre de una gira; es una invitación. Tras años de consolidar su carrera musical con álbumes como Diezotres y Detox, y de cautivar a las audiencias con hits como "Algo Tiene" o "En las Olas", Natalie decidió que este ciclo debía centrarse en la calidez de lo propio. El show propone una puesta en escena cuidada y estética —como se vislumbra en el arte visual del evento— donde la instrumentación orgánica y su voz cristalina son las protagonistas.

La propuesta busca recrear esa atmósfera íntima que ocurre cuando las canciones nacen: entre cuatro paredes, con total honestidad. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que fusiona el pop, la cumbia, el folclore y ritmos rioplatenses, demostrando la versatilidad de una intérprete que no teme explorar nuevos géneros.

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El fenómeno Natalie

Desde su irrupción definitiva en la industria musical, Natalie Pérez ha demostrado que su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una identidad artística sólida. Su capacidad para conectar con las emociones cotidianas, el desamor, la alegría y la búsqueda personal, la ha posicionado como una referente para una generación que busca autenticidad. En San Juan, se espera que el encuentro sea un ida y vuelta constante, donde la energía de la artista se fusione con el calor del público local.

Para aquellos que no quieran perderse esta experiencia, los detalles son los siguientes: