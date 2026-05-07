jueves 7 de mayo 2026

Una locura

Récord en Río de Janeiro: Shakira reunió 2 millones de personas y sobrepasó a Madonna

La estrella colombiana superó en espectadores a la Reina del Pop con su show gratuito en Copacabana.

Por Agencia NA
Shakira la rompió toda en Río de Janeiro.

Se conoció el número oficial de las personas que asistieron al show de Shakira en las playas de Copacabana, Río de Janeiro el pasado 2 de mayo, y se confirmó que la estrella colombiana hizo historia con un total de 2 millones de presentes en su espectáculo, superando notoriamente a la reina del pop, Madonna.

De esta forma, la barranquillera se convirtió en la primera artista latina en hacer historia con conciertos multitudinarios. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, miles de fanáticos viajaron de todas partes del mundo exclusivamente para ver el espectáculo en persona.

Con un concierto adaptado a su exitosa gira "La mujeres ya no lloran tour", Shakira deslumbró a los millones de presentes con sus canciones más icónicas, más reproducidas y las que marcaron un antes y un después en la industria musical latina.

“No he podido dormir. Lo de anoche en Río fue absolutamente inolvidable. Los dos millones y medio de almas que estuvimos ahí, juntos, pudimos reconocer el poder de la música. Aunque muchos hayamos tenido días difíciles, allí fuimos a celebrar la vida tal y como viene: con sus imperfecciones y sus aciertos”, expresó “La Loba” en sus redes sociales después del concierto.

Embed - Shakira on Instagram: "Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante. Fomos aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas reunidas ali, e juntos pudemos reconhecer o poder da música em todos nós. Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós,fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos. E essa foi a mensagem de ontem à noite, que a América Latina, deu ao mundo: é simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar no mundo. Obrigada à rainha @anitta , a @caetanoveloso , à minha querida amiga @iveteclareou , à @mariabethaniaoficial , à @gresutijuca e ao @dancemareoficial , por me acompanharem no palco. Obrigada à @prefeitura_rio e ao prefeito @eduardo.cavaliere , a Luiz Oscar Niemeyer, à equipe da @corona , à equipe do @todomundonorio , à @studio.drift e a todos os patrocinadores À minha equipe incansável e às milhares de pessoas que trabalharam dia e noite nessa produção, incorporando muitas mudanças difíceis de executar. E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e sobretudo por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês! "
Si bien Shakira se convierte en la primera artista latina en reunir esa magnitud de fanáticos, se encuentra en el puesto número dos de la lista, pero no por mucho. La estadounidense Lady Gaga logró reunir un total de 2.1 millones de espectadores, mientras que Madonna reunió 1.6 millones en la misma plata de Río de Janeiro.

FUENTE: Agencia NA

