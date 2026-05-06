Tras el éxito en el Teatro del Bicentenario, "Cantando y sonando Tango" llega a Molleja Estudio

El tango, cuando quiere, es un exquisito territorio de memorias vivas. Bajo esa premisa, y con el impulso de un estreno consagratorio, llega "Cantando y sonando Tango" a Molleja Estudio (9 de Julio Este 322). La cita será el sábado 16 de mayo, a las 21:30 horas.

El pasado 18 de abril, la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario fue testigo del nacimiento de este proyecto, donde el público despidió a los artistas con una enorme ovación. Aquella noche quedó demostrado que la búsqueda de Romi Oropel y Elías Martínez resuena con fuerza en la sensibilidad actual, logrando un puente emocional entre la historia y el presente.

El núcleo de este concierto performático es el homenaje a las mujeres cantoras de las décadas de 1920 a 1940, aquellas que dieron una identidad estilística femenina definitiva al género. Pero la propuesta va más allá de la interpretación: es una evocación a poetas nacionales, entrelazando versos y canciones en un devenir que busca poner los sentidos en una órbita infinita.

Con idea y dirección artística de Romina Oropel, la obra se presenta como una invitación a un territorio que nos define como argentinos. "Es una invocación que entreabre puertas; nos reconocemos entre poetas y músicos como si hubieran acordado asistir a la cita", explican desde la producción. En ese plano, las ánimas de las grandes referentes toman las voces de los intérpretes para aunarse en una emoción sin tiempo.

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Elenco, puesta en escena y entradas

La dirección musical y los arreglos de guitarra llevan la firma de Elías Martínez, quien logra un diálogo preciso con la voz de Oropel. Para esta función, se sumarán como invitados los mellizos Santiago Yañez (voz) y Facundo Yañez (voz y guitarra).

La atmósfera se completa con un equipo técnico de primer nivel: Fernando Torres en luces, Rodrigo Collado en sonido, Mariana Silva en asistencia de producción, Paula Peralta (Pinkustudio) en artes visuales y la colaboración de Maxi Almerich.

Al tratarse de Molleja Estudio, la capacidad es limitada, lo que refuerza la exclusividad de la experiencia. Las entradas anticipadas tienen un valor de $14.000 y están disponibles en AVANTTI. El día de la función, el valor en puerta será de $17.000.