martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gala

Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

El mano a mano quedó entre Danelik Galazán y Naza Pompei. la gala y la noche estuvo marcada por la tensión y la expectativa tanto dentro como fuera del reality.

Por Agencia NA
image

Este lunes se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada, donde Nazareno “Naza” Pompei se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa.

Lee además
Andrea del Boca, en su paso por Gran Hermano al que podría volver.
TV Nacional

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?: la respuesta de su abogado
lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dolares para los ganadores
Fondo Nacional de las Artes

Lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dólares para los ganadores

La definición se dio luego de un mano a mano final con Danelik Galazán, en una noche marcada por la tensión y la expectativa tanto dentro como fuera del reality.

Asimismo, la placa había quedado conformada por: Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y el propio Nazareno Pompei.__IP__

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el resultado se confirmó este lunes, cuando el conductor Santiago del Moro anunció la salida de Pompei, en un momento que generó sorpresa y silencio entre los presentes.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será

Artes entrelazadas: "Merkén Barroco" regresa a escena con una propuesta multisensorial

¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Señora de las Cuatro Décadas: el sorpresivo encuentro entre Arjona y la Mona

Música y performance: "Fruta d'estación" llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Anne Hathaway y Jessica Chastain en un escalofriante thriller de una hora y media que pasó desapercibido

El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

Netflix prepara un documental íntimo sobre Gustavo Cerati: cuándo se estrena y qué mostrará

Darío Barassi, entre los nominados al Martín Fierro 2026: conocelos a todos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dolares para los ganadores
Fondo Nacional de las Artes

Lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dólares para los ganadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

Comenzó la veda de pesca en diques y ríos clave de San Juan. 
Para tener en cuenta

Atención: comenzó la veda de pesca en sectores clave de San Juan, lo que hay que saber

Boca visita a Barcelona en Guayaquil: dónde verlo gratis y el once que tiene pensado Úbeda
Copa Libertadores

Boca visita a Barcelona en Guayaquil: dónde verlo gratis y el once que tiene pensado Úbeda