Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Este lunes se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada, donde Nazareno “Naza” Pompei se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa.

La definición se dio luego de un mano a mano final con Danelik Galazán, en una noche marcada por la tensión y la expectativa tanto dentro como fuera del reality.

Asimismo, la placa había quedado conformada por: Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y el propio Nazareno Pompei.__IP__ Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el resultado se confirmó este lunes, cuando el conductor Santiago del Moro anunció la salida de Pompei, en un momento que generó sorpresa y silencio entre los presentes.

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