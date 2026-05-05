De la exquisitez de Anne Hathaway a una Heidi Klum inesperada: los looks más atrevidos de la Met Gala

Las mejores fotos de la Met Gala 2026.

De la sofisticación impecable a las apuestas más desconcertantes, la Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es el evento donde la moda se convierte en espectáculo. Este lunes, las icónicas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se transformaron, una vez más, en el escenario de los looks más comentados del año bajo la temática “Costume Art”.

Entre estilismos deslumbrantes que capturaron todas las miradas y propuestas que desafiaron los límites de la creatividad, la alfombra roja dejó una mezcla de admiración y debate. Porque si algo define a esta gala es que no se trata de jugar sobre seguro, sino de impactar, sorprender y a veces, dividir opiniones.

Y aunque hubo elecciones que rozaron la perfección, otras no lograron conquistar al público ni a los expertos. Ya sea por no ajustarse al dress code, por resultar excesivas o, por el contrario, demasiado simples, algunos looks quedaron en el centro de la crítica. De grandes estrellas a apuestas inesperadas, repasamos esos estilismos que más dieron que hablar… pero no precisamente por las razones correctas. Mirá las fotos de los looks más llamativos image Anne Hathaway image Kim Kardashian image Amanda Seyfried POST 2026 (16) Katy Perry image Madonna image Emma Chamberlain image Sarah Paulson image Maluma image Chase Infiniti image Doja Cat image Heidi Klum image Cardi B image Bad Bunny image Olivia Wilde image Irina Shayk image Georgina Rodríguez image Bill Skarsgård

Compartí esta nota en redes sociales:







