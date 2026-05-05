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De otro mundo

De la exquisitez de Anne Hathaway a una Heidi Klum inesperada: los looks más atrevidos de la Met Gala

Impacto, creatividad y polémica en una noche donde la moda arriesga: los looks que brillaron y los que no lograron convencer en la gala más esperada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mejores fotos de la Met Gala 2026.

Las mejores fotos de la Met Gala 2026.

De la sofisticación impecable a las apuestas más desconcertantes, la Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es el evento donde la moda se convierte en espectáculo. Este lunes, las icónicas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se transformaron, una vez más, en el escenario de los looks más comentados del año bajo la temática “Costume Art”.

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Entre estilismos deslumbrantes que capturaron todas las miradas y propuestas que desafiaron los límites de la creatividad, la alfombra roja dejó una mezcla de admiración y debate. Porque si algo define a esta gala es que no se trata de jugar sobre seguro, sino de impactar, sorprender y a veces, dividir opiniones.

Y aunque hubo elecciones que rozaron la perfección, otras no lograron conquistar al público ni a los expertos. Ya sea por no ajustarse al dress code, por resultar excesivas o, por el contrario, demasiado simples, algunos looks quedaron en el centro de la crítica. De grandes estrellas a apuestas inesperadas, repasamos esos estilismos que más dieron que hablar… pero no precisamente por las razones correctas.

Mirá las fotos de los looks más llamativos

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Anne Hathaway

Anne Hathaway

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Kim Kardashian

Kim Kardashian

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Amanda Seyfried&nbsp;

Amanda Seyfried

POST 2026 (16)
Katy Perry

Katy Perry

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Madonna

Madonna

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Emma Chamberlain

Emma Chamberlain

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Sarah Paulson

Sarah Paulson

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Maluma

Maluma

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Chase Infiniti&nbsp;

Chase Infiniti

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Doja Cat

Doja Cat

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Heidi Klum

Heidi Klum

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Cardi B

Cardi B

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Bad Bunny

Bad Bunny

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Olivia Wilde&nbsp;

Olivia Wilde

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Irina Shayk

Irina Shayk

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Georgina Rodr&iacute;guez

Georgina Rodríguez

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Bill Skarsgård

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