martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

La jornada se presentará estable, sin sobresaltos y con condiciones típicas de un otoño templado en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.

El martes se perfila como una jornada agradable en San Juan, con condiciones climáticas estables y cielo mayormente despejado durante todo el día. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 10°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 23°C por la tarde.

Lee además
el mensaje que dejo la foto unac-carbajal hacia el interior del peronismo calingastino
Lectura

El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino
anses oficializo el aumento de haberes y asignaciones en mayo: como quedan los montos
Beneficiarios atentos

ANSES oficializó el aumento de haberes y asignaciones en mayo: cómo quedan los montos

El inicio del día será fresco, con una leve presencia de viento del sector sur que aportará aire más frío en las primeras horas, aunque con el correr de la jornada el sol ganará protagonismo y permitirá un ascenso térmico progresivo. La amplitud térmica será una de las características destacadas, con una diferencia marcada entre la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones ni fenómenos adversos, lo que configura un escenario propicio para actividades al aire libre, tanto recreativas como laborales. La estabilidad atmosférica también favorecerá la buena visibilidad en rutas y zonas urbanas.

Hacia la noche, las condiciones volverán a ser frescas, con un descenso de la temperatura y un cielo que se mantendrá despejado, en línea con un patrón típico de otoño en la región cuyana.

Seguí leyendo

Lunes otoñal y agradable en San Juan: el sol se impone con temperaturas templadas

Paso de Agua Negra: así se encuentra el estado del camino

Domingo, ¿con viento?: así estará el tiempo en San Juan

Día del Trabajador con Sol en San Juan y ¿se viene el viento?

Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios este viernes feriado en San Juan

Jueves otoñal, templado y sin sobresaltos para San Juan

Apuntando contra el kirchnerismo, Picón le consultó a Adorni sobre la postura del gobierno de Milei por el conflicto minero con La Rioja

Nuevo bono para jubilados y pensionados: cuánto es el monto que se pagará en mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje que dejo la foto unac-carbajal hacia el interior del peronismo calingastino
Lectura

El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Te Puede Interesar

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Por Walter Vilca
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

La Libertad Avanza puso primera en Pocito
Rumbo al 2027

La Libertad Avanza puso primera en Pocito

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente
Datos

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente