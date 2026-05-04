Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.

El martes se perfila como una jornada agradable en San Juan, con condiciones climáticas estables y cielo mayormente despejado durante todo el día. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 10°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 23°C por la tarde.

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El inicio del día será fresco, con una leve presencia de viento del sector sur que aportará aire más frío en las primeras horas, aunque con el correr de la jornada el sol ganará protagonismo y permitirá un ascenso térmico progresivo. La amplitud térmica será una de las características destacadas, con una diferencia marcada entre la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones ni fenómenos adversos, lo que configura un escenario propicio para actividades al aire libre, tanto recreativas como laborales. La estabilidad atmosférica también favorecerá la buena visibilidad en rutas y zonas urbanas.

Hacia la noche, las condiciones volverán a ser frescas, con un descenso de la temperatura y un cielo que se mantendrá despejado, en línea con un patrón típico de otoño en la región cuyana.