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Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

Las personas que están en la mira son Mariana Daniela Páez Atencio y Nilson Molina. Uno de ellos será señalado por el delito de homicidio culposo y el otro por encubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La causa judicial por la trágica muerte de la joven sanjuanina Evelyn Esquivel ha alcanzado una instancia clave. Tras meses de incertidumbre, pericias y versiones cruzadas, la Justicia confirmó que el próximo lunes 11 de mayo se llevará a cabo la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. El fiscal Sebastián Gómez, titular de la UFI N°6 de Delitos Especiales, fue quien solicitó formalmente a la Oficina Judicial que los dos amigos que acompañaban a la víctima al momento del siniestro comparezcan ante el magistrado interviniente.

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La tragedia se originó el pasado 12 de enero a primera hora de la mañana, cuando el grupo de amigos regresaba desde la ciudad de Córdoba hacia San Juan tras haber asistido a una fiesta electrónica. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, en la zona de El Encón. En ese punto, el automóvil Peugeot 208 en el que viajaban perdió el control y protagonizó un violento vuelco que dejó a Esquivel en un estado crítico. La joven luchó por su vida durante más de un mes, pero lamentablemente falleció el 17 de febrero debido a la gravedad de sus lesiones.

Con el avance de la instrucción, el Ministerio Público Fiscal ha definido las imputaciones provisorias que recaerán sobre los sobrevivientes. Según fuentes judiciales, a Nilson Molina, oriundo de Córdoba, se le achacará el delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido con un vehículo con motor. Por su parte, la otra acompañante, Mariana Daniela Páez Atencio, será señalada por el presunto delito de encubrimiento, una calificación que surge a partir de las diversas contradicciones detectadas en el expediente.

El caso ha estado marcado por la duda y los cambios de postura de los implicados. En un primer momento, los policías que actuaron tras el vuelco tomaron conocimiento de que era Páez Atencio quien conducía el vehículo. Sin embargo, con el correr de los días y tras el asesoramiento de sus defensores, la versión cambió drásticamente. En una nueva declaración testimonial, la mujer aseguró que ella no estaba al volante, sino que el conductor era Molina, lo que generó un manto de sospecha sobre lo ocurrido inmediatamente después del accidente.

Para intentar esclarecer quién manejaba realmente, los investigadores ordenaron la recolección de las cámaras de seguridad del límite entre San Juan y San Luis. No obstante, las pruebas fílmicas no resultaron determinantes, ya que, si bien captaron el paso del Peugeot 208, no permitieron identificar fehacientemente a los ocupantes debido a que en ese horario no se realizaban controles policiales activos. Pese a estas lagunas probatorias, la fiscalía decidió avanzar hacia la formalización para deslindar responsabilidades por la muerte de la joven sanjuanina.

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