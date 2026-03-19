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Cuarto Intermedio

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

La audiencia de formalización ya fue solicitada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales que lleva adelante la investigación del caso. ¿Qué delitos les imputarán a Nilson Molina y Mariana Daniela Páez Atencio?

Por Pablo Mendoza
Evelyn Esquivel

Evelyn Esquivel

La tragedia vial donde murió la joven Evelyn Esquivel tiene novedades importantes. Aunque se especulaba con lo que pasaría, se dio a conocer en las últimas horas que el fiscal Sebastián Gómez, titular de la UFI N°6 de Delitos Especiales, solicitó a la Oficina Judicial la audiencia de formalización contra los amigos que iban a bordo junto a Evelyn, la víctima fatal del siniestro ocurrido el 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, en la zona de El Encón.

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Fuentes judiciales dijeron a Tiempo de San Juan que, provisoriamente, a Nilson Molina -oriundo de Córdoba- le achacarán el delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido con un vehículo con motor. Mientras que, a la amiga Mariana Daniela Páez Atencio, el presunto delito de encubrimiento.

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Mariana Páez Atencio y Nilson Molina,

Mariana Páez Atencio y Nilson Molina,

A pesar de que estas serían las imputaciones provisorias contra Molina y Páez Atencio, los investigadores todavía tienen muchas dudas. Es que las declaraciones cambiaron con el correr de los días. Según testimonios, los primeros policías actuantes tomaron conocimiento de que era la chica quien conducía el Peugeot y que Molina lo hacía como acompañante en el asiento delantero.

Pero esta versión cambió. Después -cada uno con su abogado defensor- realizaron una nueva testimonial. Páez Atencio dijo que ella no conducía el Peugeot 208, sino su amigo Nilson Molina.

Este cambio de testimonios hizo dudar mucho a los pesquisas. Una de las medidas que se tomaron fue la recolección de las cámaras de seguridad del límite con San Luis para confirmar quién iba manejando en ese momento. Fuentes judiciales manifestaron que las cámaras no captaron quién manejaba, ya que en ese momento las autoridades policiales no estaban haciendo controles. Las filmaciones solo muestran al auto pasar.

Evelyn Esquivel quedó internada desde el 12 de enero tras el accidente vial. Luchó por su vida durante un mes y, lamentablemente, falleció el 17 de febrero.

Los tres amigos habían estado disfrutando de una fiesta electrónica en Córdoba ese fin de semana. El domingo en la noche comenzaron el viaje desde la capital cordobesa hacia San Juan, y el siniestro ocurrió el lunes 12 de enero a primera hora.

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