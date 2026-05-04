En tres días, emboscaron y asaltaron a un remisero y dos choferes de DiDi en el Gran San Juan

En apenas tres días, tres choferes fueron víctimas de asaltos bajo una modalidad que se repite en distintos puntos del Gran San Juan. Delincuentes solicitaron viajes y aprovecharon el arribo de los conductores para emboscarlos. Los hechos se registraron en Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas, y son investigados por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El primer caso ocurrió este sábado 2 de mayo último por la mañana en Rivadavia. Según fuentes policiales, Jorge Garro , de unos 70 años y chofer de remis, tomó un viaje solicitado a nombre de un supuesto cliente. Al llegar a Villa Observatorio, en calle Pellegrini, subieron dos hombres y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego. Le robaron el celular y la billetera con unos 3.000 pesos, para luego escapar.

En el segundo episodio se registró el domingo cerca de las 5.30 en Santa Lucía y tuvo como víctima a Juan Vila, de 44 años y conductor de DiDi Moto, revelaron fuentes oficiales. El hombre se trasladó hasta la zona de calles Unión y Libertad, en Villa Marini, con la idea de buscar un pasaje. Al arribar fue interceptado por al menos cuatro sujetos armados, quienes lo amenazaron y le sustrajeron un celular Samsung A06 y la billetera con documentación personal.

El último hecho ocurrió este lunes a la tarde en inmediaciones de la cancha de Racing, en Villa Mariano Moreno, Chimbas. Según fuentes oficiales, Antonio García, otro chofer de DiDi Moto, llegó al lugar para recoger un viaje y fue abordado por un sujeto armado. El delincuente intentó robarle la moto y el celular, se produjo un forcejeo y efectuó dos disparos al suelo sin herirlo. Finalmente alcanzó a sustraerle el teléfono y escapó.