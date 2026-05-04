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Asaltos callejeros

En tres días, emboscaron y asaltaron a un remisero y dos choferes de DiDi en el Gran San Juan

Los hechos se registraron entre el sábado y este lunes. Los delincuentes repitieron la misma modalidad para atacar a trabajadores del volante en distintos puntos del Gran San Juan y les robaron dinero y pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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En apenas tres días, tres choferes fueron víctimas de asaltos bajo una modalidad que se repite en distintos puntos del Gran San Juan. Delincuentes solicitaron viajes y aprovecharon el arribo de los conductores para emboscarlos. Los hechos se registraron en Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas, y son investigados por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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El primer caso ocurrió este sábado 2 de mayo último por la mañana en Rivadavia. Según fuentes policiales, Jorge Garro, de unos 70 años y chofer de remis, tomó un viaje solicitado a nombre de un supuesto cliente. Al llegar a Villa Observatorio, en calle Pellegrini, subieron dos hombres y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego. Le robaron el celular y la billetera con unos 3.000 pesos, para luego escapar.

En el segundo episodio se registró el domingo cerca de las 5.30 en Santa Lucía y tuvo como víctima a Juan Vila, de 44 años y conductor de DiDi Moto, revelaron fuentes oficiales. El hombre se trasladó hasta la zona de calles Unión y Libertad, en Villa Marini, con la idea de buscar un pasaje. Al arribar fue interceptado por al menos cuatro sujetos armados, quienes lo amenazaron y le sustrajeron un celular Samsung A06 y la billetera con documentación personal.

El último hecho ocurrió este lunes a la tarde en inmediaciones de la cancha de Racing, en Villa Mariano Moreno, Chimbas. Según fuentes oficiales, Antonio García, otro chofer de DiDi Moto, llegó al lugar para recoger un viaje y fue abordado por un sujeto armado. El delincuente intentó robarle la moto y el celular, se produjo un forcejeo y efectuó dos disparos al suelo sin herirlo. Finalmente alcanzó a sustraerle el teléfono y escapó.

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