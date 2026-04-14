Duras condenas para dos ladrones reincidentes que asaltaron a un chofer de DiDi en Concepción

Condenaron a 8 años y 11 meses de cárcel a dos jóvenes que emboscaron y asaltaron con un cuchillo a un chofer de la aplicación DiDi en Concepción, en febrero último. El veredicto se conoció este martes y las penas resultaron severas debido a que ambos ya contaban con antecedentes por delitos contra la propiedad.

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La sentencia fue dictada por el juez Carlos Lima contra José Hernán Flores , de 29 años, y Matías Ezequiel Quevedo, de 26, a partir del pedido de la fiscal Yanina Galante, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca . La representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de 12 años de prisión para ambos, al sostener que el caso requería una respuesta severa, proporcional y protectora de la sociedad.

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El hecho ocurrió el 23 de febrero pasado, alrededor de las 10:35, cuando el chofer tomó un viaje a través de la aplicación DiDi y se dirigió hasta el interior del barrio General Acha, en Concepción. Al llegar a la zona de calles Arnobio Sánchez y Correa, fue sorprendido por los dos delincuentes, que lo abordaron de manera repentina y ejecutaron una maniobra previamente coordinada.

Según la investigación, uno de los asaltantes le apoyó un cuchillo de fabricación casera —con empuñadura envuelta en tela— directamente en el cuello, mientras el otro le sustrajo el teléfono celular, un Xiaomi 14 de color negro que además contenía su documento nacional de identidad. La víctima quedó paralizada ante la amenaza concreta de sufrir una puñalada, sin margen de reacción frente a la violencia desplegada.

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Tras consumar el robo, ambos huyeron a pie en dirección al Club Sportivo Árbol Verde, al que ingresaron a través de un boquete en una pared lindante con calle Arnobio Sánchez. Sin embargo, la rápida intervención policial, alertada por la propia víctima, permitió desplegar un rastrillaje inmediato en la zona.

En ese operativo, uno de los sospechosos fue encontrado oculto en el túnel del club. Al otro lo capturaron en las inmediaciones del boquete por el que habían escapado. Ambos vestían exactamente como habían sido descritos por el damnificado y por una testigo presencial. Además, en el lugar se secuestró el arma blanca utilizada en el ataque.

image La fiscal Yanina Galante.

Las pruebas se reforzaron aún más cuando, al momento de su ingreso a la Comisaría 2°, personal policial halló entre las prendas de Quevedo el DNI de la víctima, quien luego reconoció tanto ese documento como el cuchillo incautado como los elementos utilizados durante el asalto. Esos elementos resultaron determinantes para sostener la acusación.

Durante el juicio en el fuero de Flagrancia, la fiscal Yanina Galante sostuvo que existían pruebas contundentes sobre la autoría de ambos imputados. También remarcó la violencia del hecho —con un arma blanca apoyada en una zona vital— y destacó la reiteración delictiva de los acusados.

Con esos fundamentos, solicitó una pena de 12 años de prisión, aunque finalmente el juez Carlos Lima impuso una condena de 8 años y 11 meses de cumplimiento efectivo, junto con la declaración de reincidencia para ambos.