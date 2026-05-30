Identificaron a la motociclista que murió en La Bebida tras chocar con un camión: tenía 29 años

Una joven motociclista perdió la vida este sábado por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en la zona de La Bebida, departamento Rivadavia. La víctima fue identificada por fuentes judiciales como María Estefanía Durán , de 29 años.

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Sábado trágico Muere una motociclista al chocar con un camión en La Bebida

El hecho se registró alrededor de las 9:50 sobre calle Pellegrini, entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, a la altura del hotel Samaná. Hasta ese lugar acudieron efectivos policiales y personal médico tras el llamado de alerta por un grave accidente de tránsito.

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, un camión Mercedes Benz conducido por Víctor Emilio Navarro Gallardo circulaba de norte a sur por calle Pellegrini con destino al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), donde debía descargar residuos de poda recolectados durante la mañana en el barrio Aramburu.

Según la reconstrucción preliminar, al llegar al sector donde ocurrió el siniestro, el conductor del rodado pesado redujo la velocidad y detuvo la marcha debido a que la calzada es angosta y parte del camino se encontraba obstaculizado por ramas de árboles. En ese momento sintió un fuerte impacto en la parte trasera derecha del vehículo.

Instantes después observó que una motocicleta Maverick 110, que circulaba en el mismo sentido de circulación, había colisionado y terminado impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina oeste de la calle.

Como consecuencia de la violencia del choque, Durán quedó tendida en el lugar. Personal de emergencias médicas llegó minutos después y constató que la joven ya no presentaba signos vitales.

Tras el hecho, los investigadores realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente. Además, al conductor del camión se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de los estudios de rigor, mientras que la causa quedó en manos de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, quienes avanzan con la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro fatal.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 34ª, encabezados por el oficial ayudante Axel Miranda, junto a otras autoridades policiales y judiciales.