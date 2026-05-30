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Investigación

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

Un relevamiento basado en informes del Banco Central de la República Argentina expone el delicado estado financiero de los principales imputados en tres causas de megaestafas que sacudieron a San Juan. Denise Robles Bonade y Héctor Storniolo concentran la mayor cantidad de cheques rechazados y montos millonarios. La situación de otros seis acusados que generaron conmoción en la provincia.

Por David Cortez Vega
denise robles bonade hector storniolo

Los expedientes judiciales por presuntas megaestafas en San Juan no solo avanzan en los tribunales, sino que también encuentran un fuerte correlato en los registros financieros. Un análisis realizado en base a informes oficiales del Banco Central de la República Argentina -BCRA- revela que Denise Robles Bonade y Héctor Storniolo, dos de los principales acusados por fraudes inmobiliarios, acumulan en conjunto 632 cheques rechazados por más de $440 millones.

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Los datos, que surgen de reportes extensos del organismo nacional y fueron materia de investigación de Tiempo de San Juan, permiten dimensionar el nivel de incumplimientos financieros en paralelo a causas judiciales que reúnen cientos de denuncias por presuntas estafas reiteradas, principalmente vinculadas a la venta de terrenos y desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaron.

Robles Bonade, con más de 200 cheques rechazados y situación “irrecuperable”

En el caso contra Denise Robles Bonade, el informe de 19 páginas del BCRA detalla que, desde septiembre de 2024, registra 224 cheques rechazados en cuentas personales, por un monto que supera los $173 millones. En contrapartida, también figuran 22 cheques abonados, por poco más de $16 millones.

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Su perfil crediticio aparece en el nivel más crítico. El sistema financiero la categoriza como “irrecuperable”, el escalón más alto de riesgo según los parámetros del BCRA. Además, mantiene deudas registradas con distintas entidades, entre ellas Tarjeta Naranja -por 546.000 pesos-, el Fideicomiso Financiero Privado Yatasto -499.000 pesos- y el banco BBVA -352 mil pesos-.

En el caso de Rubén Martín, expareja de Robles Bonade, no figuran cheques rechazados, pero sí una deuda superior a los $6,1 millones con el Banco de Galicia, catalogada como “irrecuperable”. En el caso de Rubén Martín, expareja de Robles Bonade, no figuran cheques rechazados, pero sí una deuda superior a los $6,1 millones con el Banco de Galicia, catalogada como “irrecuperable”.

El cuadro financiero se suma a una compleja causa judicial en su contra. Robles Bonade está imputada en una investigación por presuntas estafas con la venta de lotes, que ya acumula más de 140 hechos en su contra. La fiscalía sostiene que se trató de un esquema sostenido en el tiempo, mediante el cual decenas de personas entregaron dinero por terrenos que nunca fueron urbanizados ni entregados.

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Denise Robles Bonade y Rubén Martín.

Denise Robles Bonade y Rubén Martín.

Junto a Rubén Martín -quien enfrenta 159 hechos-, la joven permanece bajo prisión domiciliaria con la preventiva prorrogada. La causa continúa en expansión, con nuevas denuncias en proceso de incorporación y una investigación que aún no alcanza su etapa de juicio.

Más de 400 cheques rechazados y empresas bajo la lupa en el caso Storniolo

El caso de Héctor Storniolo presenta cifras aún más elevadas. Según el informe del BCRA, que abarca 26 páginas, el empresario acumula 408 cheques rechazados por más de $268 millones, aunque en este caso vinculados a cuentas de personerías jurídicas y no personales. También figuran 28 cheques abonados por más de $21 millones.

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En el sistema financiero aparece con deudas registradas por 101 mil pesos en Mercado Libre. Su situación crediticia fue catalogada como “con alto riesgo de insolvencia”. En el sistema financiero aparece con deudas registradas por 101 mil pesos en Mercado Libre. Su situación crediticia fue catalogada como “con alto riesgo de insolvencia”.

Su esposa, Patricia Nacif -también imputada-, presenta deudas en el sistema financiero con entidades como Cencosud por 112 mil pesos y el banco BBVA por 53 mil pesos, con calificaciones que van desde “alto riesgo de insolvencia” hasta “irrecuperable”, aunque sin registros de cheques rechazados. En tanto, Mauricio Gallerano, otro de los involucrados en la causa, no registra deudas ni cheques en los informes oficiales.

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Patricia Nacif, Juan Mauricio Gallerano y Héctor Storniolo.

Patricia Nacif, Juan Mauricio Gallerano y Héctor Storniolo.

El trasfondo judicial es uno de los más voluminosos de la provincia. Storniolo está imputado en una megacausa que reúne más de 600 denuncias por estafas vinculadas a desarrollos inmobiliarios. Según la investigación, existiría una red de empresas y al menos diez imputados, con un perjuicio económico estimado que supera los $2.700 millones.

En las últimas semanas, su situación se agravó tras ser acusado de haber presentado documentación presuntamente falsa en el marco de una propuesta de reparación a las víctimas. Esa maniobra derivó en una nueva imputación y en el dictado de prisión preventiva, en una causa paralela que se suma al expediente principal.

El caso Branka Motos

En paralelo, dentro del expediente conocido como Branka Motors -otra de las causas que derivó en múltiples denuncias-, los registros financieros muestran un escenario heterogéneo. Alexis Marcó aparece como el más comprometido, con un cheque rechazado por más de $9 millones, vinculado a la firma Triax Motors, una de las empresas que quedó bajo investigación.

Facundo Banega, por su parte, figura con una deuda de aproximadamente $190 mil en un fideicomiso financiero, también en categoría crítica, mientras que Jonatan David Marcó no presenta registros de deudas ni cheques rechazados.

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Jonatan Marcó, Facundo Banega y Alexis Marcó.

Jonatan Marcó, Facundo Banega y Alexis Marcó.

La causa Branka Motors, que involucra a más de 300 damnificados, avanzó recientemente hacia una etapa más dura luego de que se cayera un acuerdo de reparación por incumplimientos de los imputados. La Justicia entendió que no existió buena fe en el proceso, lo que derivó en la prisión preventiva de los acusados y el camino hacia un eventual juicio oral.

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